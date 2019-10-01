Премьер: Увеличение финансирования партий в 7,7 раз, возможно, слишком стремительно

В настоящее время планируется, что партии ежегодно будут получать 5,5 евро за каждый голос, отданный за них на выборах в Сейм, что почти в 7,7 раза больше, чем прежде, свидетельствуют подготовленные Министерством юстиции поправки к закону о финансировании политических организаций (партий).

До настоящего времени партии, преодолевшие 2-процентный барьер на выборах, получали финансирование в размере 0,71 евро за каждый голос избирателей.

Кариньш не готов полностью отказаться от идеи существенного увеличения государственного финансирования политических партий, поскольку зависимость партий от частных денег должна быть уменьшена.

Однако по поводу отдельных аспектов этой идеи, в том числе темпов роста, еще будут проходить дискуссии.

Премьер-министр считает, что на следующей неделе правительство может поддержать предложение Министерства юстиции в его нынешнем виде и направить его в Сейм, где поправки к закону будут усовершенствованы.

В то же время политик убежден, что поправки должны быть рассмотрены в бюджетном пакете, иначе они могут быть не приняты вовсе.

Что касается других бюджетных приоритетов на следующий год, Кариньш признал, что бюджет следующего года уже является политическим и отражает важные для правительства приоритеты. В контексте бюджета премьер-министр отметил выделение более 200 миллионов евро на повышение пенсий, добавив, что прибавки в бюджете есть "практически везде", но основной упор делался на административно-территориальную реформу, зарплаты медиков и педагогов.

Кариньш также подчеркнул, что медикам не получилось предоставить такое финансирование, которое в свое время было предусмотрено в законе, потому что закон был принят, когда экономический рост был больше, и "это решение не имело контекста".

Во время разработки бюджета был предложен вариант распределить дополнительные средства только на здравоохранение и образование, выполнив все обещания, но партии коалиции отвергли эту возможность.