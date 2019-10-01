Госконтроль: 9,34 млн евро из бюджета 2018 года были использованы нецелесообразно

В рамках финансовых ревизий Госконтроль провел аудит в 13 министерствах и 13 центральных государственных учреждениях, а также 119 муниципалитетах.

Аудит показал, что почти треть включенных в ревизию 30, 631 млн евро, или 9, 346 млн евро, не были использованы в соответствии с изначально установленными целями. В свою очередь в отношении использования еще 305 тыс. евро Госконтроль не смог получить достаточных доказательств.

Госконтроль пришел к выводу, что в большинстве проверенных случаев - в 11 из 17 - первоначально запланированные на 2018 год результаты не были достигнуты или достигнуты лишь частично.

Кроме того, процесс оценки заявок на приоритетные меры и отбора поддерживаемых приоритетных мер не был достаточно прозрачен, так как 40% всех поддержанных мер на общую сумму в 66, 462 млн. евро не были заявлены в соответствии с предусмотренной нормативными актами процедурой для подачи предложений о приоритетных мерах, а были предложены рабочей группой партнеров правящей коалиции в ходе оценки приоритетных мер, организованной министром финансов.

Госконтролер Элита Круминя во вторник заявила представителям СМИ, что заключение об использовании бюджета на 2018 год было подготовлено с оговорками, однако ситуация по сравнению с предыдущим годом ухудшилась.

Также в заключении ревизии Государственного контроля о выполнении бюджета 2018 года и бюджетах самоуправлений говорится о том, что процесс оценки приоритетных мер бюджета не является прозрачным.

В ходе ежегодного аудита Госконтроль обнаружил недопустимые тенденции в планировании, использовании и контроле расходов на государственное развитие.

Одной из наиболее значительных статей расходов, которая распределяется в процессе планирования бюджета, являются расходы на развитие, процесс оценки и отбора которых, по оценке Госконтроля, все еще не является прозрачным.

В ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу, что процесс оценки заявок на приоритетные меры и отбор поддерживаемых приоритетных мер недостаточно прозрачен -

40% всех поддержанных в 2018 году мер на общую сумму 66,5 млн евро были предложены не министерствами или центральными государственными учреждениями, как это предполагает закон, а рабочей группой партнеров правящей коалиции.

Кроме того, общественность лишена возможности выяснить основание для таких решений, поскольку протоколы заседаний рабочей группы, на которых проводится оценка и выбор поддерживаемых приоритетных мер, не являются общедоступными.