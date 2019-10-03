В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психиатрами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. Предлагаем вашему вниманию полную расшифровку разговора с приговоренным к пожизненному лишению свободы за тройное убийство. Осужденный согласился на интервью при условии, что он останется анонимным. О том, почему мы начали этот проект, можно прочитать здесь.

- Приветствую и спасибо, что согласились на интервью. Каким был сегодняшний день?

- В принципе таким же как и все остальные. Живешь по режиму, по внутреннему распорядку. Подняться, умыться, поесть завтрак. Потом ждал интервью с вами. Не пошел на работу. Я работаю швеей.

- Как долго уже вы работаете?

- Я работаю с января.

- Говоря о рутине. Во сколько надо просыпаться?

- В полседьмого. в 6:30.

- И во сколько отбой?

- Отбой в 22:30.

- Что происходит между подъемом и отбоем? Нам, как людям из вне, очень сложно понять эту рутину. Вы просыпаетесь, у вас завтрак, что происходит после этого?

- Скажем так, с утра подняться, помыться, ожидать завтрак. Завтрак с 7 до 8. Остальное время согласно распорядку дня. Ждешь обед, те, кто ничего не делают, играют в компьютер, сидят в камере, у кого работа - идут на работу. Те, кто хочет пойти на прогулочную площадку, могут идти на спортивное поле заняться спортом, играть в футбол, волейбол, все возможности у них. Это все зависит от интересов человека. Можно лежать в камере весь день и читать книги или смотреть телевизор. Мы, люди, все индивидуальные и разные. Каждый проводит время так, как хочет. Есть занятия, учеба, есть работа, программы ресоциализации. Так день и проходит.

- Про ресоциализацию еще поговорим, но есть одна важная составляющая. Всех интересует, как кормят в тюрьме. Какое самое любимое ваше блюдо здесь?

- Скажем так, в тюрьме... Вы вопрос задали не так.

- А как нужно было?

- Что больше всего нравится? В тюрьме нет вкусной еды. В тюрьме может быть съедобное и несъедобное блюдо. Ну это тоже дело вкуса. Я в принципе ем почти все. Ем все каши с утра. Мне нравятся каши, любые. Когда начинается зимний сезон, кислая капуста... Ну, по состоянию здоровья я кислую капусту не ем. Салаты могли бы быть лучше. Потому что морковный салат словно топором нарублен. И в тюрьме у большей проблемы заключенных проблема с зубами. Отсидев много лет, нет возможности зубы вылечить. Только вырвать. Если хочешь лечить зубы, то только за свои деньги. И если зубов нет, то тогда не можешь прожевать. А если даже и здоров, то проблемы с желудком начинаются. Это проблема.

А еда, ну сносная. Есть улучшения. И улучшения в плане еды. Я долгие годы в заключении, и за все эти годы все только улучшилось.

- Тоже интересный нюанс: если мы сравним то, как кормили в тюрьме кормили 20 лет назад и сейчас.

- Лучше.

- Намного лучше?

- Лучше, да, лучше.

- А помните ли вы, когда вы попали в тюрьму, свой первый прием пищи?

- Ну, я был арестован в так называемом досудебном изоляторе. В полицейском участке. Ну там кормят ниже всякой критики. Ну, заехав в Центральную тюрьму, уже перевели туда, 1996 год не был одним из лучших. Кормили ниже любой критики. Еду практически невозможно было есть. Рыбный суп был из кишек, со всеми головами и глазами. Ломаешь котлету, а там внутри белые рыбьи глаза. Сейчас совсем по-другому. Очень много улучшений. Прогресс... Первые годы были тяжелыми именно из-за еды.

- Вы уже сказали, что первые годы были тяжелыми, и понятно, что жизнь в тюрьме - совсем не сказка. Однако долгое время находясь здесь, я думаю, чисто по-человечески, можно найти что-то, что приносит положительные эмоции. Какие ваши самые любимые моменты в тюрьме?

- Здесь, в заключении, любимые моменты? Сложно будет сказать. Хорошие моменты были четыре года. Я учился на швею. Мне очень нравилось шить одежду. Учились год на помощника швеи и три года потом на портного. Мне очень нравилось шить. Я получил новую профессию, аттестат, диплом. Как помощник швеи, как портной. И время, эти четыре года, пролетели как один год.

- Как часто у вас была эта учеба?

- Каждый день. Ну кроме субботы, воскресенья. Это был Даугавпилсский техникум. Преподаватели и мастера приходили к нам в "Белый лебедь", в Гривскую тюрьму. Каждый день была учеба. В учебную программу еще было включено среднее образование с 9 класса. Многие, кто поступил на обучение швеи, получили также среднее образование.

- Вы тоже?

- Я нет.

- У вас уже было?

- У меня среднее образование с 1976 года.

- Сколько часов в день занимала эта учеба?

- С 9 утра до обеда, до 12. И после обеда с двух до пяти.

- Ну фактически реальный рабочий или учебный день.

- Реально весь день в учебе.

- И напомните, вы сейчас примерно полгода работаете?

- Сейчас я работаю с января, за зарплату.

- О хороших моментах вы уже рассказали. А как с плохими моментами в заключении? Что это может быть?

- Плохие моменты были... Как я уже говорил, первые годы были тяжелыми именно для осужденных пожизненно. Использовали наручники, цепи на ногах, служебные собаки. И отношение со стороны администрации, надзирателей. Надзиратели не знали, как исполнять наказание по отношению к нам, пожизненно осужденным. Я один из первых, когда в Латвии приговорили к пожизненному лишению свободы, и в кодексе исполнения наказаний не было указано, как это наказание выполнять.

И надзиратели просто не знали, что с нами делать. Что мы можем, что мы не можем. Не было досрочного освобождения, не было допустимо помилование, это все появилось позже. Также в самом исполнении наказания все стало только лучше. Намного больше улучшений для пожизненно осужденных. С 2015 году у нас спецблок, мы по решению комиссии можем быть переведены в эти помещения, где сидят обычные осужденные, которые не приговорены к пожизненному лишению свободы. Я нахожусь вместе с остальными, и у меня автоматически нет изоляции и повышенного контроля. Психологически чувствую себя лучше, свободней. Не чувствую давления сверху.

- Было более жестокое обращение сверху?

- Было, да, было. Но это, я говорю, были первые годы, до 2000 года. После 2000 года Латвия стала больше соблюдать европейские нормы. Начали ездить европейские комиссии. И бытовые условия улучшились, помещения. В той же Елгавской тюрьме, где начал отбывать наказание, были другие условия.

Камеры меньше, меньшие площади, двухместные камеры. Было тяжелее, да. Только один час прогулки на свежем воздухе, окна на улицу нет. Спецблок - это тюрьма внутри тюрьмы.

- Это короткое время, один час в день, на который можно было выйти, у вас проходил на площадке для прогулок, где сверху решетка?

- Да, решетка и проволока. Прогулочная площадка у нас была там, где и простые заключенные гуляли. Ну от часа до двух, как это предусматривал кодекс исполнения наказаний.

- Мы готовились к интервью, но есть то, чего мы о вас не знаем. Что нам нужно знать о вас?

- Я отбываю наказание за то, что я сделал. Я, конечно, о содеянном сожалею. Я в заключении впервые. Раньше я не был связан с криминальным миром. Это для меня самого был тяжелый удар. Я осознаю, что я сделал, и осознаю, что мое наказание соответствует тому, что я сделал. Я в этом не виню ни прокурора, ни судью. Я виню только самого себя.

Совершив преступление, я перечеркнул всю свою жизнь. И теперь я живу в тюрьме 23 года. Тюрьма это мой дом и сокамерники — моя семья. Я полностью оборвал связи с внешним миром. Ну скажем, с родственниками. У меня нет семьи, нет родных, нет друзей, нет знакомых на свободе. Я поддерживаю контакты только с христианами. Это моя семья на свободе, которая приняла меня. Переписываюсь, поддерживаю контакты. И живу в тюрьме, не даю своему мозгу превратиться в творог, не гоню гусей, не фантазирую, что за мной прилетят инопланетяне. Живу с надеждой, что изменится законодательство и меня когда-нибудь освободят.

- Вы говорили, что перед тем, как попасть в тюрьму, вы вообще не были связаны с криминалом. Мы знаем, что в 1995-1996 годах у вас была погашенная судимость.

- Нет, я это в том контексте, что не был связан с криминальным миром. Я был осужден условно. Хулиганство.

- Что произошло?

- Подрался и во время потасовки причинил тяжелые телесные повреждения. Мне дали три года условно с проверочным сроком на два года. Я два года выдержал, третий год убрали и погасили судимость.

- Получается, что всего у вас две судимости.

- Два — да, но в заключении я не был. У меня реальное лишение свободы впервые.

- Хочется немного поговорить о сравнении мест лишения свободы. Вы уже рассказали, что в той первой тюрьме, где вы были, были плохие условия, и сейчас вы здесь. Какие главные отличия?

- Видите, в каждом месте лишения свободы есть свои плюсы и свои минусы. Если в одном заключении лучше бытовые условия - чистый воздух, отремонтированные помещения или недавно построенные камеры, тогда там будет другое отношение администрации и с едой что-то будет.

Это очень старая тюрьма. Здесь бытовые условия, возможно, немного хуже чем там, в спецблоке. Потому что его открыли в 2008 году специально для нас - все отремонтированное, все чистое, светлое. А здесь больше сквозняка и может быть влажность. Я все это понимаю, но так и должно быть. Если в Лиепае построят новую тюрьму, это будет совсем новая тюрьма. Везде свои плюсы и минусы.

Сравнивая с тем же самым спецблоком, где я был 22 года. 21 год, ну я год был в Центральной тюрьме до суда, я полностью удовлетворен бытовыми условиями, но это большой плюс, что я оттуда вышел.

Я в более широком обществе, я интегрировался, меня приняли на этой зоне здесь. Я могу выйти из камеры, наслаждаться солнечным светом, сорвать укроп, да, в маленьком саду, который сами осужденные вырастили. Можно сыграть в футбол, волейбол. У меня более широкие возможности. Я могу записаться на любую программу ресоциализации, на работу. Если мне надоест, я не захочу работать швей, я могу работать столяром. У меня есть опыт. Возможностей намного больше.

- Вы сказали интересную фразу - зона меня приняла и я интегрировался. Я хотел бы задать вопрос о ваших отношениях с другими заключенными. У вас была какая-то проблема в коммуникации с заключенными? Как она менялась в течение лет?

- Нет, проблем в коммуникации с заключенными никогда не было. Я хорошо интегрируюсь в общество, я коммуникабельный. Но в том спецблоке каждый день одни и те же осужденные, одни и те же лица - начало надоедать. В 2008 году в Даугавгривской тюрьме открыли спецблок. Нас там было одиннадцать человек.

Мы как люди все очень индивидуальные: одному нравится читать книги, другой с утра до вечера хочет сидеть в камере и в компьютер играть. У меня нет ни телевизора, ни компьютера. Я лучше погуляю на свежем воздухе, контактирую с окружающими заключенными. Преимущественно с теми, кто ранее не был судим, потому что те, кто уже в тюрьмах сидели, преимущественного говорят именно о преступлениях. О предыдущих годах проведенных. Меня это не интересует. Я ищу контакт с людьми больше, и стараюсь говорить с ними на другие темы. На актуальные темы, которые были на свободе, чем занимался, туризм и рыбалка, или спорт. Мне не интресны разговоры о местах лишения свободы, или о каких-то, как говорят из жаргона, "понятиях".

Там, чем больше сидишь в одном замкнутом помещении, тем больше друг другу начинаешь надоедать. Начинаются интриги, беспорядки. Там все осужденные пожизненно, обычных заключенных в спецблоке нет. Я, когда вышел на свободный режим из того спецблока, ко мне подходили обычные заключенные, и спрашивали - как долго сижу, за что осужден. Ай, ай, один переживает, пожизненное заключение, ну видишь какой-нибудь свет в конце туннеля, или что? Интересовались мной. Максимум это была неделя.

Сейчас я не чувствую никакого отличия между собой и другими заключенными. Приветствуют, вежливо, уважают меня. Кто-то может совета спросить. Я могу что-то перевести, часто занимаюсь переводами с русского на латышский. У меня нет проблем с латышским помочь, кому-то что-то написать. Ну вот так. В таком смысле я говорю, что меня приняли. Меня... Как сказать? Не выделяют из ряда других заключенных. А у других - год, два, шесть или десять. Меня не выделяют, не отметают в сторону.

- Вы сказали еще одну интересную вещь. Те темы, о которых вы говорите с другими заключенными. Что вы стараетесь поддерживать в разговорах связь с внешним миром.

- У меня физической связи ни с кем нет. Ну со своими родственниками, близкими, семьи нет. Я связь поддерживаю с внешним миром, много интересуюсь бытовыми темами. Я с христианской общиной с 2011 года переписываюсь регулярно. мне рассказывают, как люди живут.

Если я смотрю телепередачи, то меня больше интересуют повседневные вещи. Не интересуюсь политикой. Это вообще мимо. Я вообще советский ребенок. Я пережил перерождение Латвии, восстановление независимости. Был на баррикадах. Я видел, что это правительство народу не дало ничего. В Сейм были избраны бывшие коммунисты, которые перевернули шубы другой стороной, и за них голосовали. Одни выборы в сейм, вторые, третьи и четвертые. Ну голосуют за них. Снова и снова. Я смотрю по телевизору передачу, где спрашивают у людей на улице: за кого голосовал? Ну не было за кого голосовать. Народ не верит нашему правительству. Но они все равно идут голосовать. Но веры у них все равно нет. Также и у меня. Поэтому я не смотрю политические передачи. Не знаю фамилий депутатов, меня это не интересует.

- Ну тогда к повседневным вещам... Сейчас я хочу немного вернуться в прошлое. Например, я говорю "нормальная жизнь". Что это значит для вас?

- Нормальная жизнь? Нормальная жизнь для меня значит семья. Семья, работа, забота о семье, быть в достатке, но не богатым. Богатство меня никогда не интересовало. Это была бы нормальная жизнь. Работа, возможно, бизнес сейчас. Но небольшой. Нормальная жизнь. Желательно, в деревне. Деревенский дом с хозяйством. Самому себя обеспечивать, лишнее продавать, чтобы в магазине можно было купить сахар и соль. Потому что остальное можно вырастить.

- Вы из села?

- Нет, я последние десять лет жил, скажем, в сельском районе. Земля мне не чужда.

- Детство, возможно, было связано с деревней?

- Нет, нет, я из города.

- Какое ваше самое яркое воспоминание из детства?

- Детство было счастливым. Я из благополучной семьи, семьи рабочих, рыбаков. Очень нравится рыболовство, море, воды. Был ребенком природы. У отца в море были лодки, очень яркие воспоминания.

- Ходили в море вместе с отцом?

- Здесь в Риге в морском заливе была возможность выйти на корабле. Ну отец рыболов, капитан. Вылов лосося был разрешен.

- Вылов лосося?

- Да, но это были шестидесятые года.

- Самому в те годы тоже удалось что-то выудить?

- С удочкой с самого детства рыбачил. Страстный рыбак.

- Большую рыбу какую-то?

- Да, я всю свою жизнь, сколько провел на свободе, был страстным рыбаком. Преимущественно активный спиннинг, трофейная рыба есть, конечно. Это было хорошее время. Это было советское время, да. Ребенка же не интересует, кто в правительстве, у руля. Это красный флаг, или красно-белый флаг, или еще какой-то цвет. Ребенок поел, одет, он радостный, счастливый. Да, школа. Летние каникулы — все эти радости. Это детство, счастливое детство. Я говорил — я из благополучной семьи, нехватки в детстве никогда не было, я жизнью был доволен.

- Вы были единственным ребенком в семье?

- Ну, были сестра и брат.

- Какие у вас были или есть сейчас отношения с братьями и сестрами?

- Отношений никаких нет. Не поддерживаю.

- А до этого? До преступления.

До преступления, да. С братом меньше. У брата была своя семья. Жил в городе, в Риге. Да, в гости, именины, день рождения, встречались.

- А как с сестрой?

- С сестрой были хорошие отношения. Часто контактировал, ездил в гости, сестра ко мне приезжала с семьей. Была мама. Ну сейчас матери нет, отца тоже больше нет. На том свете уже. А сейчас с сестрой… Ну, меня не поняли, ни моя семья, ни мои друзья, ни мои родственники. Никто меня не понял, как я мог совершить такое преступление. У самого чувство стыда. И я сам не хочу ни с кем поддерживать отношения. В первые годы, да, с сестрой переписывался, лет пять или шесть с сестрой нет никаких контактов.

- Вы говорили, что у вас были друзья.​

- Да.

- Их было много? Один, два?

- У меня было очень много знакомых. Друзья? Так говорят, что в жизни может быть только один настоящий друг. Я как-то... да, у меня были хорошие друзья и не такие хорошие друзья.

- Я не враждовал со своими знакомыми, я поддерживал дружеские отношения. Это нечто иное. До, скажем, 1985 года у меня был други, я тогда еще жил в городе, в Юрмале. Ну, близкий друг, общие интересы. Так сказать, один за одного могли постоять. И тогда я создал семью. Переехал в сельский район жить. Там снова новые знакомые. Новая дружба, скажем так. А так, что близкие друзья такие… Если есть один, то второго быть не может. Тогда тому первому нужно пропасть, чтобы снова кого-то начать считать лучшим другом. Тогда нужно прервать отношения с тем, кто был другом детства.

- Тогда, смотря в целом, у вас действительно было счастливое детство.

- Да, детство было счастливым. Ветренная молодость. Ну это были семидесятые.

- До юности дойдем, но пока про детство. В Латвии достаточно много детей, которые растут в детских домах. У них нет родителей. Наверняка вы таких в жизни встречали.

- К сожалению, нет.

- Нет?

- В той жизни, которая до 1996 года.

- А здесь?

- Я знаю, что такие есть. Если, скажем, мне кто-то покажет, что этот из детского дома. Но никаких отношений, контактов у меня в жизни с этими людьми из детского дома не было.

- Что вы в целом думаете о ситуациях, когда ребенок растет в детском доме без заботы родителей?

- Это не хорошо. Ребенку нужна семья. До того, как человек сможет сам за собой ухаживать, обеспечивать себя, ему нужно быть в семье. Детский дом - это почти то же самое, что и тюрьма. Я так считаю.

- Вы встречали здесь кого-то, кто вырос в детском доме?

- Да, в местах лишения свободы такие люди есть.

- Чувствуется эта разница?

- Да.

- Про юность. Школьные годы и ровесники. Как вообще было с учебой?

- Учеба? У меня была очень светлая голова, но я не хотел учиться. У меня не было время учиться. Я могу очень быстро понять материал, потому что была светлая голова, как уже говорил. Если было нужно, я это делал. До пятого класса очень хорошо учился.

А после пятого класса я перешел в новую школу, где был другой круг знакомых. Активные парни. Научили школу прогуливать. Мне не нравилось учиться. Хотя я уже упомянул, что мог. Но школу закончил нормально. На второй год никогда не оставался. Я так, на среднем уровне держался. В то время молодому человеку стыдно было быть отличником.

- Помните какую-то шалость из школьных времен?

- Скажем так, коллективно уничтожить дневники. Двойная бухгалтерия. Два дневника - один для школы, второй для родителей. Это была шалость, да.

- Замечательный рассказ. Поговорим о школьных предметах. До пятого класса у вас были какие-то предметы, которые больше всего нравились или те, которые меньше всего бесили?

- Мне нравилось домоводство. Не помню сейчас, как называлось. Сейчас, мне кажется, даже не входит в программу… В школе готовили есть. Учились готовить. Жарить, варить яйца, картошку, колбасу. Физкультура нравилась. Не очень дружил с математикой. Хотя до пятого класса не было никаких проблем. Это была только арифметика. Когда началась алгебра, геометрия, ну это не было моей сильной стороной. Но, если нужно было, формулы мог зазубрить. Нужно было только себя заставить. И когда посмотришь за окно, там друзья зовут поиграть в футбол, побросать мяч или на лодке поплавать. Тогда учеба может подождать. Я никогда не ставил себе цель получить высшее образование. Работать на высокой должности - никогда. Не было такого желания. И в детстве никогда не хотел быть космонавтом. Никогда. В детстве я хотел стать моряком, рыбаком.

- Получается, у вас среднее образование?

- Да.

- Плюс эта профессия?

- Ну, у меня среднее специальное. На свободе получено. Столяр.

- Какие были отношения с одноклассниками? В любом классе, в любой школе есть своего рода иерархия. Какое место в ней занимали вы?

- Есть, да. Как я уже говорил, нас в классе было 40 человек. Мальчики и девочки. Девочек было больше, мальчиков меньше. 42 даже. С 5 по 8 класс, заканчивая выпускным в 8 классе. Среднее образование я получил в ремесленной школе. Да, в своей компании, 4-5 веселых парня, держались вместе. Не ругались между собой. Дружили с девочками. Но в то время было модно ездить в походы всем классом. Ездили в Мизкалне на экскурсию. И летом, и зимой. На летних каникулах тоже встречались. Было хорошее время.

- Помимо проведения времени с друзьями, удавалось ли читать книги?

- Скажем так, я в своей жизни никогда не увлекался чтением книг. Мне нравилось в молодости. Первая книга, которую я прочитал, была “Маугли” Киплинга. Книга про джунгли. Читая ее, я знал, что будет в следующем предложении, в следующей главе, потому что мне ее с детства читал отец.

- Еще про детство. Было ли что-то такое, что кажется важным, но я не спросил?

- Что я считаю важным?

- Да, что беспокоит.

- Сложно сказать. Проще, конечно, отвечать на конкретный вопрос. Как я уже сказал, рассказ о детстве может быть очень длинным. Я был счастлив в детстве. Я был доволен своей детской жизнью и не могу ничего плохого сказать. В детстве все было позитивным.Если какие-то шалости сделал, то в детстве мог по заднице получить ремнем. Отец был строгим.

- Например, за что?

- Например за ту же двойную бухгалтерию в школе.

- А, когда обнаружили?

- Да. У меня два дневникам. Один, чтоб показать родителям, другой в школе. Если неделю не был в школе, то в тот дневник учитель писала замечание красными чернилами. Ну такой же дома нельзя показывать. Если будет замечание, отец меня в субботу не возьмет на охоту.

- А как вам пришло в голову завести два дневника?

- Ну, наверное, на уровне подсознания. Как я уже говорил. Мне нравилось рыбачит, ходить на охоту. Если бы у меня были отрицательные оценки или замечание, отец бы меня с собой не брал. Я мог сидеть ночами напролет, чтобы что-то запомнить, чтобы получить хорошую оценку. И тогда я пойду с отцом. Но уже после 5-6 класса стал хулиганом. Так прогуливал школу, другой контингент, другие друзья. Ну больше городские парни. Из Риги. Я из Юрмалы был. Рига больше. Нужно было что-то хапнуть.

- Не было такого, что друзья посоветовали?

- Нет, нет, сам где-то.

- Если бы я сейчас говорил с вашими учителями, как бы они вас характеризовали?

- Так же как и все остальные, только, наверное, немного хуже. Видите, здесь несколько нюансов. Если бы у учителя спросили, как я учился, был бы один ответ. Если бы спросили, каким он был в повседневности, каким он был одноклассником, насколько он был активен в спорте. Или активный на выездах, на субботниках. Был бы совсем другой ответ. Однозначного ответа дать не могу.

- Но каким был бы ответ?

- Я был посередине. Потому что были неуспешнее, были те, кто второй, третий раз в одном классе учился. И были отличники. Я был среднячком. В целом было три уровня. Я был на среднем. Так бы меня учителя и охарактеризовали.

- Подростковые годы. Была у вас любимая музыка?

- Музыка? Да!

- Что слушали?

- Слушал Sweet, Slade, Led Zeppelin, Deep Purple. На этом я вырос. Мне было где-то 15-16-17 лет. Дискотеки. Тогда только начало все это появляться. И каждую субботу нужно было на дискотеку идти.

- Помните свою первую дискотеку, первую вечеринку?

- Это было в доме культуры. Небольшое помещение. Скажем, в это помещение, где мы сейчас находимся, пришли бы 60 человек. Были драки. Достаточно часто. Без этого не могло быть, это были 70-е. Если сегодня говорю с молодыми людьми, которые родились в 80-ых или после, не верят, что в Латвии была национальная ненависть. Была! У молодежи между собой. Ну русские и латыши. Были драки и очень много. Но это было до 80-90-х годов, пока не закончил школу. Те, кто в 16-17 лет собирались между собой, после 19 лет, когда уже закончили школу, начали работать, вместе пиво выпили и стали друзьями. В Латвии такая ситуация действительно была. И с этим нужно смириться. Это была неизбежная составляющая жизни. В одну субботу латышские парни получают в нос, в другую субботу русские парни получают в нос.

- На этих вечеринках должны были быть и девушки.

- Да, кончено.

- Помните свою первую девушку?

- Да.

- На вечеринке познакомились?

- Нет. Я ее знал со школы, с детства. Вместе дружили летом, на каникулах. Но она училась в другой школе. Вместе с ней поехали на первую вечеринку.

- Что вы в тот момент чувствовали, когда были вместе?

- Легкую тряску. Эмоциональный подъем. Ну, снова, важный момент: в те годы, когда был подростком, мы очень отличались от тех подростков, которые сейчас. Сейчас сексуальные отношения в 13-14 лет - ничего особенного. И парни были более застенчивые. Были. Сейчас другое время.

- Что вы делали, чтобы девочки заинтересовались вами? Как пытались подкатить?

- Я был молодой и достаточно видный, с темными волосами. Мне ну нужно было стараться, чтобы девушкам понравиться.

- Это все происходило естественно?

- Я нравился девушкам, мог выбирать.

- Из многих? Как часто на этих тусовках вы дрались?

- На тусовках? Сложно сказать, как часто. Не было такого, что на каждой вечеринке. Нет, нет. Ну и эти драки тоже… Больших драк не было, что группа идет на группу. Ну два, три подрались между собой. Ну разбили одному нос. Ну кровь потекла, и все. Да. У меня может чаще эти драки выходили… У меня характер очень интересный. Я не давал себя и других обижать. Защищал девочек. Или если к какому-то маленькому мальчику пристают более взрослые или два. Ну лез защищать. И сам получал по носу за это. Несправедливость не нравилась. Из-за девушек не дрался, делился. Не было такого никогда в жизни.

- Как было с алкоголем, составной частью вечеринок?

- Пиво любил.

- Светлое, темное?

- "Сенцитис", Рижское классическое. Только в маленьких бутылках. В Юрмале много пивных баров. Когда мне было лет 16-17, ходил в пивные бары выпить, да. В моде был пунш. Яблочный, сливовый, пунши такие легкие, 11 %. Когда-то, да… Молодежь считала… Мне, для того, чтобы было весело, алкоголь был не нужен. Но опять, как мы говорили, все зависит от общества, в которым ты находишься. Если есть три парня, которые хотят этот пунш выпить, то я буду четвертым. И тогда ходили вместе. Не потому, что не было характера, не мог отказать, а потому, что так было принято у молодежи. Может, подростки считали, что это такая бравада. Я могу, я могу, затянуться, я могу выпить.

- Помните свою первую работу?

- Столяр.

- Помните первую зарплату?

- Скажем, более 200 рублей. Примерно 230 без налогов на бумаге.

- Это достаточно много для советского времени.

- Да, в то время, когда я начал работать, средняя зарплата в Латвии была от 150 до 200 рублей. Было, когда и больше зарабатывал, даже 500 зарабатывал.

- Помните, на что потратили свою первую зарплату? Что купили?

- Могу сказать, что первую зарплату я получил, когда еще учился. Я учился и во время учебы был на практике. Письменный стол изготовил своими руками. И продал его за 102 рубля. Мне заплатили 102 рубля за письменный стол. На втором курсе учился в ремесленной школе. И именно за 102 рубля я купил радио аппаратуру Spīdola 231. После учебы начал работать, первую зарплату я даже не потратил, я родителям, маме отдал. Я жил вместе с родителями, я отдал. Ну я себе оставил, сколько было нужно, для своих нужд, тратил на себя.

- Еще одна тема, которая меня интересует. Как было в советское время - после школы парней призывали в армию. Вы служили?

- Да, я служил в советской армии.

- Два года, да?

- Два года.

- Как было?

- Очень хорошо, я не жалуюсь.

- Была ли дедовщина?

- Была, да. Это было очень… Я себя поставил так, что меня никто не унижал. Я пошел служить в армию, мне было 20 лет. В те годы призывали с 18. Меня призвали в армию, я был в так называемой учебку, в танкистах, целых две недели там был. И потом меня призвали в другую область. Я подрался.

- Подрались?

- Ну потому, что один 19-летний сержант меня заставлял обувь чистить, что я отказался делать, конечно. Он меня ударил. Ну и была драка, я ему в нос дал так конкретно. Чтобы не было нового кровопролития, меня перевели. Я не давал себя унизить. На русском есть такое выражение “сынок”. Ну, молодые, дембели, салага, сынок. Ну это была советская армия. Ну если меня сынком зовет какой-то мальчик, который младше меня, который только полгода прослужил, для меня это не было приемлемо. Он первый меня ударил, я себя защищал. И в другом батальоне была дедовщина. Хотели меня унизить, заставить, чтобы я стирал какое-то белье. Я отказался. И тогда я немножко, скажем так, получил по голове. Во второй раз отказался, дал сдачи. Ну такая ситуация была. И отслужил два года, когда я уже сам был так называемым дедом или дембелем, когда мне уже оставалось полгода до демобилизации. Я за эти два года ни одного молодого солдата не заставил делать ничего унизительного. И мои сослуживцы меня упрекали, мол, он салага, молодой, ему нужно все это делать. А я говорил: А зачем? Они отвечали, мол, потому что нас заставляли это делать. Мой ответ был таков: А почему ты сам позволял это с собой делать?

Дедовщину всегда покрывали начальники батальона. Им это было выгодно. Им было выгодно, что старшие солдаты поддерживают порядок в той казарме. Они могли бить того солдатика до потери сознания, и им за это ничего не было. Это была система. В советское время в армии было много попыток суицида, были изнасилования. Очень много. И молодой парень которого изнасиловали, просто повесился или застрелился на карауле.

- Говоря о географии. Где у вас была учебка?

- Учебка была в Ленинграде и также служил за полярным кругом.

- За полярным кругом?

- Да. В Мурманской области у границы с Финляндией.

- Получилось, что до этого вы жили в Латвии. И потом вам нужно было ехать за полярный круг. Что происходило в вашей голове?

- Ничего. Это было неизбежно. Из Латвии посылали служить на восток, в Казахстан. Из Казахстана в Латвию. Так было. Так было.

- Что было главным, чему вы научились в советской армии?

- Служба молодого человека делает мужчиной. Стабильная нервная система, более выдержанный, стабильнее, более самостоятельный, выдержка. Я то видел, попав в советскую армию молодым парнем, который свое тело не мог на турнике ни разу поднять, после двух лет он крутился вокруг турника как белка.

- Из прошлого вернемся немного ближе к современности. Вы во время интервью уже немного уже говорили о семье, о том, что не поддерживаете связь. Я просто уточню, у вас была жена и трое детей.

- Да.

- Это были ваши дети?

- Да.

- И эта связь провала после заключения только по вашей инициативе, или они отвернулись?

- По инициативе жены?

- А дети?

- Нет. У меня нет семьи. Нет жены, нет детей. Перед судом жена подала требование о разводе. Суд утвердил. Жена не хотела, чтобы я контактировал с детьми. Скажем так, запретила.

- А они сами не пытались?

- Нет. Я не знаю, знают ли мои дети, где я нахожусь. Немного такая уверенность, такие мысли были, что мои дети даже не знают, ну такая информация до меня дошла, но не стопроцентная, что им с детства привили, что плохой отец их бросил и где-то в России умер. Что на самом деле, я не знаю. Ну дети выросли. Им уже за 30. И я думаю, что если бы мои дети знали, что их отец осужден пожизненно за убийство, они бы захотели со мной контактировать.

Я скажу о себе. Если бы я потерял отца в раннем детстве, 4, 5, 6 лет было бы только, достигнув совершеннолетия, я обязательно захотел бы с отцом поговорить тет-а-тет. Задать вопрос - почему, при каких обстоятельствах. Если мои дети обо мне не интересуются такие долгие годы, возможно они действительно не знают, где я нахожусь. Я за эти 23 года не давал интервью никаким газетам, никому. Один раз было, я вспоминаю. Не снимался нигде, мое лицо не мелькало нигде из-за того, что стыд за все содеянное перед близкими, знакомыми, друзьями. Я не хочу себя популяризировать.

- Говоря о семье, вы сказали, что христианская община - это ваша семья. Как вы пришли к этому?

- Они нашли меня.

- Они к вам обратились?

- Да, я ответил и мы поддерживали контакты. Это пенсионеры, в годах. Конкретно с женщиной. Вся община обо мне знает, молится за меня. Поздравления отправляют на Рождество, Пасху, на День имени и на День рождения. Я регулярно переписываюсь.

- Вы стали верующим именно в тюрьме?

- Да. Я не фанат. Я не фанат. Я потерял все. Ну скажем так, потерял свободу, оборвал связи со свободой. Я в Елгавской тюрьме покрестился в 2006 году. Меня нашел Рихард Криевиньш, в то время был латвийским капелланом. И уговорил меня. Потом примерно год мы общались с ним, он приезжал в Елгавскую тюрьму именно к осужденными пожизненно. И я покрестился. Принял крещение водой. Поддерживаю контакты ещё сегодня с Рихардом Криевиньшем.

- Что вас побудило это сделать? Принять веру.

- Это семья. Быть кому-то нужным. Что кто-то обо мне думает, что кто-то мной интересуется, это меня тронуло до глубины души, до слез. Потому что у меня не было никого. Моя мать умерла, когда я был в заключении. Отец, слава Богу, этого не пережил. Он умер еще до того как я попал в тюрьму. Я хотел свою семью. Чтобы было с кем контактировать. Кто обо мне думает, я думаю. Да, мы говорим и о христианских вещах, конечно. Я сейчас так не могу точно сказать. Верующий христианин, да, что именно это значит? Это полностью всем своим существом отказаться от мирских радостей и уйти в веру, но это бы было крайностью, я не люблю крайности. Это мне не навязано, мне это никто не навязал, это был мой выбор. И, возможно, я приду к тому, что действительно стану верующим и признаю полностью все. Сейчас я признаю Иисуса Христа, признаю Бога, признаю, что есть кто-то вышестоящий над нами.

- Говоря о семье. В начале разговора вы сказали, что подразумеваете и сокамерника, с которым вы отбываете наказание.

- В веру?

- Нет, в понятии семьи.

- Семья, да, да. Ну сокамерники, тюрьма это мой дом, а семья - сокамерники. Я с ними каждый день контактирую.

- У вас недавно был юбилей, в прошлом году. Круглая дата. Вы отмечали свой последний день рождения, как это было?

- Нет, в прошлом году я еще не был здесь.

- А в предыдущем месте заключения отмечали?

- В Даугавпилсском отделении, в "Белом лебеде". Там я был один в камере. Нет, не отмечал.

- Никогда не отмечали?

- Отмечал. Первые годы очень сильно. Скажем, первые десять лет. Ни один день рождения не пропустил. Заранее в магазине какую-нибудь сладость купить, и… Сокамерник меня поздравляет, я - его. Мы сидим долгие годы, долгие годы вместе с одним и тем же человеком. Больше 20 лет.

- Получается, и в "Белом лебеде" были вместе?

- Да. Я поздравляю его, он меня. Обмениваемся подарочками. Всякими мелочами.

- Что вам подарили на день рождения?

- Много чего! Скажем, блокнот для заметок. Одну пару носков, кусочек мыла. Это очень важно. Если ты не обеспечен, нет того, что тебе помогает, тогда куску мыла в тюрьме очень рад. Хорошее мыло, а не хозяйственное, которое государство предоставляет.

- Надзиратели не поздравляют с днем рождения?

- Нет, не поздравляют.

- Мы дошли дошли до того блока вопросов, который посвящен преступлению. И сейчас будут вопросы именно об этом. Вы сказали, что это первое заключение, когда вы попали за решетку. До этого в тюрьме ни разу не были. И получили сразу пожизненное лишение свободы. Если бы у вас была возможность позвонить самому себе тогда, до совершения преступления, что бы вы себе сказали?

- Я не понимаю. До совершения преступления?

- Да, например, представьте, у вас такой телефон — машина времени. Вы можете взять трубку и позвонить самому себе, но более чем 20 лет назад. И тогда вы молодой поднимаете трубку. Вы приветствуете его и говорите. Ну, что бы вы сказали?

- Ну, не едь. Едь домой выспаться. Не едь туда. На место преступления, где преступление было совершено. Я мог бы так делать. 23-24 года назад.

- Он бы послушал вас?

- Да.

- Тот молодой?

- Да.

- И как вам кажется, что эта молодая версия вам бы ответила? Что вы сам себе ответили бы, будучи более молодым?

- Я бы послушался. Я в молодой версии послушал бы взрослую версию. Просто не поехал бы туда. Я бы поехал домой, все, спасибо. Я мог так делать, у меня был выбор. У меня был выбор. Просто на тот момент это было стечение обстоятельств. Я ехал домой и по дороге заехал туда, куда не нужно было заезжать.

- Тогда о том дне по порядку. Расскажите про этот день с самого начала, с момента, когда вы проснулись с утра - где вы находились, что вы делали?

- Ну это, я думаю, неважно. Все дни были одинаковыми. Это был обычный день. Мне не нужно было никуда ехать. Вы читали мое дело, приговор?

- Да, мы проинформированы.

- Вы проинформированы. Это очень красиво преподнесено. Скажем так, на сегодняшний день наша система, судебная система ну и в те годы такая была. Судья принимает решение единолично. Я один совершил преступление. У меня не было подельников. Нет свидетелей у меня, свидетелей с моей стороны. Я расскажу свою версию или рассказ, как это все произошло. Что некто был мне должен и я поехал за долгом. У меня нет ни одного, кто бы подтвердил это. У пострадавшего много свидетелей т суд всегда верит свидетелям. Я говорю, я не отрицаю того, что я совершил преступление, я об этом сожалею. Я осознаю тяжкость преступление и отбываю наказание, в этом я никого не виню. Но описательная часть приговора неправильная, неточно и неправильно описано. Что я ехал с предварительным умыслом убить человека, ехал туда, чтобы убить. Это было не так.

- Значит было спонтанно?

- Это было спонтанно. Но судья считал, что если ты кого-то убил, ты приехал в это место, значит ты ехал с умыслом убить. И ты не можешь доказать обратное, это невозможно.

- Скажите, вы говорили, что ехали домой, и по дороге все же решили заехать...

- Да, пришла в голову мысль, ну заеду, заскочу… Человек мне был должен деньги, заеду, попрошу деньги, попугаю охотничьем оружием, выстрелю просто в воздух. Ошибся, застрелил человека, ошибся. Не было сознательное убийство, да, второго человека я убил осознанно, свидетеля. Почему? Я сегодня сам на этот вопрос ответить не могу.

- Здесь я хочу уточнить один момент. Там было так: вы пошли к жертве, попросили вернуть долг. И, когда он отказал, он все же согласился с вами выйти, чтобы помочь с застреленной в лесу косулей. Это было в середине дня. И здесь у меня появляется вопрос - Неужели этот человек был таким наивным, или это вы были таким умным? Как вообще проходил этот диалог, почему он так быстро согласился?

- Ну я не думаю, что широкому общество будет необходимо и интересно знать. Наивный? Почему наивный? Я вызвал человека из дома, вышел, он знал, что я охотник.

- И тогда он сразу...

- Просто попросил отдать долг, оружие у меня было в руках. Если не отдашь долг, сказал, может получить по-другому. Просто нажал на курок. Хотел выстрелить мимо головы. Чтобы человек понял серьезность, почувствовал угрозу. Да, я употреблял алкоголь, возможно это имело большой вес.

- Насколько сильным было алкогольное опьянение?

- Вдвоем поллитра водки выпили. 200 граммов. 250 граммов. Хорошее здоровье, ну я, скажем так, не напился. Безусловно, алкогольное опьянение - это отягчающие обстоятельства. Не важно, было выпито 50 граммов или литр, это от организма человека зависит, как он может держаться. Я не напился, я осознавал, что я делал. Я осознавал. Это не было неосознанно. С утра проснулся - что я сделал? Вот выстрел, вот человек упал. Только тогда я понял, что я сделал. Да, второй на меня накинулся… Второго я застрелил осознанно. Почему? Сегодня я сам не могу на этот вопрос ответить - это была самозащита или страх ответственности. Как говорят, концы в воду, да. Свидетель. Почему - не могу ответить, но застрелил осознанно.

- Но он на вас, вы говорите, набросился?

- Да. Застрелил.

- Мы проинформированы, что в суде говорилось о пытках. Этого второго человека...

- Так считает суд.

- А какая ваша версия?

- Нет.

- Не было?

- Нет. Это была драка. Я защищал себя. Погибший защищал себя. В лесу, темно, какие пытки?

- Там было также сказано, что прошло примерно полчаса после убийства первого человека, пока вы нажали на курок во второй раз...

- Ну, так считает суд.

- То есть это было сразу?

- Ну минут пять может, десять. На часы, на время в таких ситуациях не смотрят. Как освободился, так застрелил человека.

- Тот момент, когда вы впервые выстрелили, пытаясь напугать, и в конце поняли, что на самом деле вы сделали, какие мысли и чувства были в тот момент в голове?

- Не могу сказать. Поток адреналина. Ужасно. Переживание, очень большое. Ну сложно сказать. Я не могу вспомнить, как я чувствовал. Это было… Не могу сказать. Ну, нехорошо. Переживание. Вы когда-нибудь волновались?

- Да, очень.

- У вас когда-нибудь за спиной тормозила машина с визгом колес так, что сердце начинало биться? Ну вот это поток адреналина.

- Было, да.

- Это может случиться в разных жизненных ситуациях, повлиять на это могут разные факторы. Это было что-то такое.

- Получается, у вас произошел эпизод с этими двумя людьми, а потом, в октябре этого же года, был еще один эпизод кражи, если не ошибаюсь. Что вы делали эти два месяца? Что вообще делали?

- Сразу после убийства этих двух человек я поехал домой в Ригу. И прятался от полиции. В бегах я был 10 месяцев до июня 1996 года, когда меня арестовали.

- У вас было одно укрытие или несколько, когда вы скрывались от полиции?

- Одно. Я жил в квартире в Риге.

- Это была просто квартира?

- Да, двухкомнатная квартира. Знакомый человек снял мне квартиру, имя которого я, разумеется, называть не буду.

- Логично. И что было потом?

- Я десять месяцев скрывался от полиции.

- И тогда был еще один эпизод с водителем такси. Что именно произошло в тот момент? Вы попросили этого мужчину покинуть машину и он отказался?

- Да развернул к нему ствол и потребовал, чтобы он вышел из такси. Что я поеду один дальше. Он хотел у меня отнять оружие. Я автоматически нажал на курок и выстрелил. Выкинул из машины и доехал сам дальше до Риги и машину бросил. Это не было ограбление, у меня 141-я статья — Ограбление. Я украл машину, да, но не для того, чтобы ее реализовать, продать, чтобы получить выручку. Да, я получил выгоду, попав из пункта А в пункт Б.

- Это, как я понял, произошло в одно мгновение?

- Да, это произошло мгновенно. Я не шел красть машину, убивать водителя такси, чтобы получить машину в собственность. Это не было необходимо просто.

- У человека со стороны может появиться закономерный вопрос: почему именно выстрел в голову? Ведь в принципе можно выстрелить в ногу и таким образом нейтрализовать.

- Ну если на вас направлен ствол, если вы его хотите у меня вырвать, куда он будет смотреть? Вам в голову, в живот или в ногу? Логично.

- Ну он повернул соответственно к вам?

- Я направил ствол на человека. Я не направлял ствол к ноге, к лодыжке, правильно? Я направил на человека, сидя в такси, на таком уровне к лицу. Попросил выйти. Да, я опять признаю. То, что я совершил преступление. Я попросил человека выйти из принадлежащей ему машины, я угрожал оружием. Я угрожал человеку оружием. Да, это преступление. И если человеку угрожают, тогда угрозы должны быть реалистичными, согласны? Чтобы человек мог понять, что ему угрожают. Не просто сказать человеку: “Знаешь, у меня за спиной спрятано оружие, если ты не выйдешь, я его достану и тебя застрелю”. Это не были бы реальные угрозы. Реальные угрозы, угрожал оружием, да, это преступление, я это не отрицаю.

- Что вы сделали с трупом?

- Выкинул из машины и уехал.

- Где-то там же?

- Да, там же. Ну дальше проехал на такси, скинул в канаву, была ранняя весна, снег. Спрятал, труп нашли в канализации, куда его отнесло течение талых вод. Простите меня, я вам задам вопрос: если я признался в убийстве человека, признался, что я водителя такси вытащил из машины и кинул в канаву? Стал бы я скрывать, что я его пять метров далее протянул в сторону стока? Это логично? Сегодня это важно скрывать мне? Да, в приговоре написано, что я труп спрятал. Труп течением талых вод унесло под дорогу, буквально на три-четыре метра от того места, куда я его скинул в канаву. Я совершил преступление, я застрелил человека, этого я не отрицаю. Логично ли мне отрицать то, что я его спрятал в том стоке? Это на мой приговор не повлияло бы. Да, я признаю, я полностью беру на себя вину, скажем, чистосердечно сознаюсь в убийстве двух человек. В убийстве водителя такси я подписался как полностью виновный. Без каких-либо доказательств. Я признался, это другая тема. Это не чистосердечное признание. Я сам написал заявление, что я убил человека там и там. Нужно ли мне было что-то скрывать? Такой маленький факт, что я не просто его кинул в эту канаву, из такси вытащил, но засунул куда-то.

- Расскажите про ваше задержание. Спустя какое время это произошло?

- Меня задержали после убийства таксиста.

- Сразу или прошло какое-то время?

- Нет. Три месяца.

- Что вы делали эти три месяца?

- Продолжил жить в съемной квартире и просто ничего не делал.

- В то время вы с семьей не контактировали?

- Нет.

- Даже не звонили и ничего такого?

- Нет.

- Ладно, проходят эти три месяца. Помните ли вы тот день, когда вас задержали?

- Да, помню этот день.

- Как это было?

- Я поехал в Юрмалу. Днем позагорал, искупался в море. До Лиго, 22 июня. Красивый был день. Вечером на улицу Йомас. Поел ужин в латиноамериканском ресторане. Ну и появился отряд быстрого реагирования. Откуда? Откуда-то! Я просто как-то проводил время. Днем в городе, в Юрмалу.

- Если вы прятались от полиции, но поехали в Юрмалу...

- Да, прятался. Это такой термин. Терминология. Скрываться от ареста. Скрываться от полиции. Я не скрывался. Я открыто днем ходил по городу, по рынку, по магазинам, посещал кино, а здесь в кафе, в бар зашел поесть, кофе выпить. Меня не искал никто. Через два месяца после совершения преступления, после первого преступления, я поехал в участок полиции своего района и хотел признаться. Ну мне надоело. Даже двух месяцев не было, полтора месяца прошло. Я зашел в участок полиции, моя фотография на стене висела. Дежурный полицейский выходит из дежурного помещения. Вы кого-то ищете? Я назвал имя одного чиновника, с которым хотел встретиться. “Он сегодня не работает, он будет завтра. Приходите завтра”. На таком расстоянии, как мы сейчас с вами сидим. А рядом на стене висит моя фотография. А он меня не узнает. Я уже полтора месяца в розыске как особо опасный вооруженный преступник. Я так подумал: если я никому не нужен, тогда развернусь, выйду из полицейского участка, поеду назад в Ригу.

Меня никто не искал. Тогда, когда меня арестовали, следователь мне сказал: Мы десять месяцев ходили по твоим пятам, мы о тебе знаем все. Они какого-то моего соучастника хотели найти. Извините меня, я им сказал: “Почему вы меня не арестовали сразу? Как вы могли девять месяцев ходить по моим пятам, я бы тогда второе преступление не совершил”. Никто не ищет у нас в Латвии. Эта фотография выставлена сейчас где-то. Может быть террористы, да.

- И когда вас задержали с помощью отряда быстрого реагирования, вы сразу во всех эпизодах признались?

- Нет, я пытался это отрицать: “Вы меня с кем-то спутали”. Ну, конечно, приехала полиция моего района, которая меня знает, и отвезли меня в мой район. Ну и все. Так началась моя тюремная жизнь.

- Еще о том эпизоде с этими людьми, еще несколько вопросов. Вы ехали за долгом, да? Тогда вопрос - удалось ли вам найти эти деньги?

- Он мне отдал частично, очень мало. Долг я не вернул. У меня большой гражданский иск, потому что там деньги сгорели. Но я ничего не украл в том доме. Ничего. Мне судья задал вопрос - если бы я нашел деньги, взял бы я их. Я сказал: “Конечно, потому что мне были должны”. Экспертиза не может доказать, были ли деньги или они сгорели. Очень многие вещи сгорели. Сумма большая у гражданского иска. Хотя фактически суд поверил только пострадавшим.

- Скажите, если бы ситуация развивалась по-другому, вы мирным путем вернули бы деньги, никакого конфликта не было бы, вы бы спокойно уехали домой с деньгами, на что вы бы их потратили?

- Для семьи. Семье. У меня была семья. Я заработал какие-то деньги, скажем… Да, у каждого мужчины должны быть свои личные карманные деньги, про которые, возможно, жена не должна знать. Но я все деньги, которые зарабатывал, отдавал семье. Это были деньги семьи, конкретно мои деньги.

- Которые вы дали в долг?

- Да.

- Этот вопрос может быть не к месту, но я не могу не спросить. Девяностые годы. Эта сумма, она очень большая для тех времен.

- Да, на то время это была большая сумма.

- Такая впечатляющая сумма. Где вы работали на тот момент?

- В то время я не работал.

- Вы ее скопили?

- Скажем так, не совсем законным путем получены это деньги. Не кражами, нет.

- Понятно.

- Покупаешь, продаешь.

- Девяностые.

- Не наркотики, не оружие. Дешево купил, дорого продал. Я в лесу работал, лес пилил. Как помощник. На госработе я не работал с 1993 года. Ну ликвидация. Рабочее место ликвидировано, и с 1993 я в безработных. Зарабатывал выловом рыбы, продавал, у меня было разрешение официально вылавливать сетями, много можно было заработать.

- Это будет сложный вопрос, вы несколько раз на него частично ответили, но еще раз - Как вам самому кажется, это наказание заслужено?

- Да, это наказание соответствует содеянному. Но оно не гуманно. Это негуманное наказание. Я по телевизору видел много интервью. Много - не много, но видел и читал. Вот, нужно, чтобы в Латвии отменили смертную казнь. Что пожизненное лишение свободы гуманней. Негуманно человека убить, застрелить. Но пожизненное лишение свободы хуже чем смертная казнь. Я так считаю. И так считают многие, чьи проблемы можно было бы решить двумя выстрелами. Все эти проблемы, которые на протяжении всей жизни в пожизненном заключении. Потому что на сегодняшний день я не могу сказать, что через год, два или десять я буду на свободе. Я хочу, да, я не отрицаю, я хочу освободиться из тюрьмы. Теоретически это для меня предусмотрено. Досрочное освобождение. Но это не делает обязанности меня освободить. Но закон не предусматривает, что меня нужно освободить. Может, доживу до ста лет. Но подумайте, мне еще 40 надо будет отсидеть.

Это не гуманно, нет. У человека отнимают свободу и жизнь останавливается. Жизнь не останавливается, она продолжается в месте лишения свободы.Здесь жизнь продолжается, но это другая жизнь, не такая, как на свободе. Я не могу дать обществу ничего. Я не могу дать обществу ничего. Этому обществу на свободе. Я ничего не могу дать отсюда. Я могу дать что-то себе. Помочь своим сокамерникам. Из других камер кому-то. Ну тому контингенту, тому обществу, с которым я вместе здесь.

Я не могу… У меня нет возможности оплатить потери потерпевшим здесь. Зарабатываю, скажем, 10-15 евро в месяц. На свободе у меня была бы возможность заработать больше. И тогда я мог бы хоть минимально, хоть частично оплатить нанесенный мной урон.

- Если это интервью будет читать тот, кто, возможно, думает совершить какую-то глупость, что бы вы этому человеку сказали?

- Пусть ищет альтернативу, другой вариант, другое что-то, а не то, что в голове на данный момент. Есть проблемы, есть некоторые проблемы, у многих людей проблемы, и все они разные, но я думаю, что любую проблему можно решить разными способами. И преступный путь - не самый лучший вариант. Я, конечно, это знал много лет назад, что проблемы лучше решать по-другому. Вернемся хотя бы в далекое детство, украсть и соседа в саду яблоки или сливы. Ну возьми дождись, пока в своем саду созреют. Или с папой сходи на рынок, купи сливы, если у самого не растут. Потому что однажды сосед может поймать, и по горбу дать, собака может порвать штаны. Да, это проказы, это обязанность каждого мальчишки - яблоки нужны из соседского сада, тогда они вкуснее, чем свои. Но может получиться и по-другому - можно просто у соседа попросить эту сливу или яблоко, и он никогда не откажет. Это тоже уже небольшое такое преступление. Возможно, уже с детства так начинается у каждого преступника. Корни нужно искать где-то в детстве, в далеком-далеком детстве, когда за маленькое хулиганство ты не был наказан. Потом маленькие становятся чуть больше, тогда еще большее отсутствие наказание. Сильно наказывать не нужно детей, но отругать или что-то такое. Но обычно родители это поддерживают. Ну такие мелкие пакости. Их обычно не считают преступлениями. но из таких пакостей может развиться...

- Возвращаясь к жизни здесь, скольких приговоренных пожизненно вы знаете?

- Знаю?

- Да, с кем контактируете. Без имен и фамилий.

- Здесь - двух. Ну да, с одним уже нет, он в другом отделении, нет возможности контактировать с ним. Я с пожизненно осужденным в одной камере сижу, у нас кровати рядом. С которым я нахожусь в одной камере больше 20 лет. Практически весь срок, который я здесь. У нас очень хорошие отношения, мы друг-друга понимаем. Сейчас я не нахожусь там, в Даугавпилсском отделении, там было больше. Там я их видел каждый день, сколько их там было - 30 человек - в спецблоке осужденный пожизненно, у которых средняя или высшая ступень.

- Нет такого, что вы понимаете осужденных пожизненно больше, чем тех, кто отбывает наказание за другие преступления? Скажем, вам легче с ними общаться?

- Нет.

- Все равно?

- Нет, я не отличаю. На сегодняшний день у меня нет никаких отличий. Это статус - осужденный пожизненно. Я вам скажу так, в латвийских тюрьмах очень много осужденных, которые отбывают наказание за особо тяжкие преступления, за убийства. Их намного больше, чем осужденных пожизненно.

- Утопия, но допустим, что вас завтра выпустят на свободу. Что было бы первым, что бы вы сделали?

- Первые две вещи: найти место жительства и работу. Если бы меня выпустили на свободу, я полностью в этом уверен - я бы не искал контактов со своими бывшими знакомыми, друзьями, которые у меня были, родными, семьей - нет, не искал бы. Я бы начал жизнь с начала. Да, я… какое-то время прошло бы, я бы с сестрой встретился вновь. Попытался бы найти контакты со своими детьми, их найти. Примут меня или нет - это был бы их выбор, за который я бы их не осуждал, если бы они отвергли меня.

- Поговорим о ресоциализации. Давно известно, что лишение свободы в наше время - это не полная изоляция и месть общества, это возможность исправится. Как вам кажется, вы исправились?

- Сейчас нет такого понятия как исправительные колонии, есть места заключения. Исправился я? Я изменился, я живу по-другому. Снова мы подошли к тому, что здесь я живу не так, как я жил бы на свободе. На свободе я бы жил по-другому. Здесь у меня нет возможности жить так, как я бы жил. Как я бы хотел, как я бы жил на свободе. Исправился: Я исправился… Не исправился, а изменился. Сейчас я живу по-другому. Не так, как я жил 10, 15, 20 лет назад. Я двигаюсь по этой иерархии, в этой системе. Первые годы не хотел вообще ничего делать. Я лежал. Я лежал, опустив руки, смотрел в потолок. Была возможность посмотреть телевизор, тогда я больше следил за тем, что происходит на свободе.

Я не фантазирую, что прилетят инопланетяне или законодательство изменится и я выйду на свободу. Я не лелею такие надежды. Но я уже столько лет в заключении, что что я смирился с тем, что я нахожусь здесь. Я смирился с тем, что я отбываю наказание. Если мне нужно будет отсидеть здесь год, два или двадцать, я буду это делать. Я не буду перепиливать решетки, не буду рвать на себе волосы, которых у меня уже практически нет. Если человек хочет сделать самоубийство потому, что у него пожизненное лишение свободы - ай, ай, пришел конец - тогда это нужно делать в первый день, когда ему выносят приговор. Тогда пропадает смысл в этих отсиженных годах.

- Как вам кажется, наше государство делает достаточно, чтобы заключенные, которые отбыли наказание, не возвращались в тюрьму после освобождения?

- Не могу об этом сказать. Мне об этом очень сложно судить, потому что я никогда не освобождался. Я вижу, да, находясь в этой тюрьме, здесь происходит ротация. Кто-то освобождается, кого-то арестуют, кто-то приезжает в тюрьму, есть смена, все время происходит. Если кого-то лишают свободы, кто-то освобождается. И от тех, кто недавно попал в тюрьму, какую-то информацию о том, что происходит на свободе, получаешь.

- Никто не хочет быть задержан, арестован, осужден и находиться в тюрьме. Человек не создан для заключения. Человек создан, чтобы жить на свободе. Я задам вам вопрос: кого вы считаете более социально опасным — убийцу или вора?

- Социально опасным?

- Кто более социально опасен — убийца или грабитель?

- Честно говоря, первое, что мне приходит на ум, но это штамп, я задумался об этом не думая, что первый вариант — убийца.

- Убийца, да?

- Но проанализировав...

- Отнять у человека жизнь.

- Именно так. Отнять жизнь у одного человека. Человека осуждают на определенное количество лет, он освобождается. 10-15-20 лет он будет в тюрьме. Он второй раз преступление не совершит. 90%, что не совершит убийство. Может, какой-то процент, ну 10% максимум, что совершит повторное преступление — убийство. Вор — это его ремесло. Вора осудили на год, после года он выйдет на свободу и продолжит воровать снова. Две, три, пять, шесть судимостей по очереди, все за кражи. И кто тогда более социально опасен? Он освободится и продолжит воровать. Он обкрадет пенсионеров, государство, все равно. Общество считает, вы также из общества, что убийца более опасен, социально опасен. Я причинил ущерб конкретному человеку и его близким.

- Есть что-то такое, что мне нужно было спросить у вас, но я не спросил? Что-то важное, о чем вам хочется сказать.

- О возвращении в общество. Тюрьма… Вы упомянули ресоциализацию, здесь в тюрьме она происходит. В месте лишения свободы для осужденного жизнь не останавливается. У меня, как пожизненно осужденного, жизнь не остановилась здесь. У меня остановилась жизнь на некоторое время, пока я был в спецблоке. А вот в этой тюрьме я вместе с обычными осужденными. Я такой же, как и они. Один из них. Я вижу людей, которые осуждены за кражи, убийства, наркотики, за разное. Я вижу, как они играют в футбол, волейбол. Копаются в земле, сажают редис и укроп.

Человек в тюрьме не конченное, простите за выражение, дерьмо, как считает общество. Если я смотрю телевизионную передачу, как берут интервью у людей на улице, что в целом осужденные, заключенные это дно общество, мусор, дерьмо, что им нет места на этой планете, которую мы называем Землей. Я это слушал, особенно в телевизионных программах. У общества неправильное мнение, представление о том, что вообще происходит в местах лишения свободы. Что человек может меняться, идти по пути ресоциализации, общество об этом не знает.

Общество не знает, они не информированы об этом. Мне сложно судить, я на свободе не был. Но я это вижу. Я вижу, как общество воспринимает осужденных, ну, заключенных. Но это не так… Есть люди, которые меняются. И большая часть людей в тюрьме меняются. Нет такого, что заключенные между собой говорят только о преступлениях. Это малая-малая часть от того, о чем эти люди говорят между собой. О каких темах говорят. Да, говорят о машинах, говорят о космосе, говорят про сельское хозяйство, про рыбалки и что ни только. Нет такого, что осужденные только и делают, что обсуждают, какие крутить штеллы, на свободе, когда выйдешь, какое преступление совершить. Я такого не слышу. И я контактирую практически со всеми, кто в этом первом корпусе находится. Я каждый день их вижу. У общества нет правильного представления о том, что здесь происходит.

- Ну, будем надеяться, что этот проект даст им представление.

- Ну не знаю, не знаю. Переубедить общество в таких вопросах сложно, очень сложно. Особенно то поколение, старшее поколение, моих ровесников. Они жили в дургом обществе, в другой социальной среде, в советское время. Это уже в костном мозге, слишком глубоко. Да, я понимаю людей, у которых кто-то украл зеркало машины. Да, новая машина, и он зол на весь мир: “Вот воры, скотины такие”. Извините за выражение, но такой он есть. У меня тоже была поцарапана машина и что-то было из машины украдено. Злость, но проходит быстро. Это не конец света.