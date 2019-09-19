Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Цель проекта "Невидимое в тюрьме" - начать общественную дискуссию о том, что заключенные, осужденные пожизненно, могут выйти на свободу. Готово ли к этому общество? Нашей целью не была и не может быть оправдание, популяризизация или восхваление преступников. Цель этой публикации - объяснить, почему мы об этом говорим, и почему мы это делаем именно в такой форме.

Проект "Невидимое в тюрьме" - это попытка понять, почему люди, осужденные за тяжкие преступления, после освобождения из мест лишения свободы продолжают совершать преступные деяния. С помощью этого проекта мы пытаемся начать общественную дискуссию о том, что нужно делать, чтобы предотвратить рецидив.

Цель лишения свободы уже давно перестала быть просто изоляцией от общества. Это способ, с помощью которого государство пытается исправить правонарушителя, научить его понимать жизнь и поспособствовать тому, чтобы он никогда больше не встал на путь преступления.

Центральный вопрос дискуссии: готово ли общество принять людей, которые были осуждены за особо тяжкие преступления?

Интервью - это тот жанр, в котором всегда существует риск показать интервьюируемую персону в выгодном свете. Например, интервью с террористами или преступниками, которые всегда были предметами широкой дискуссии в условиях западной демократии.

Во время интервью с заключенными, осужденными пожизненно, мы хотим понять, что произошло с ними, почему они стали теми людьми, которые смогли совершить такие преступления.

В свою очередь, во время интервью с психиатрами, специалистами Государственного центра пробации, криминологами и другими специалистами, мы пытаемся получить широкое представление о мотивах и причинах преступления. Комментарии экспертов также необходимы для того, чтобы наши читатели могли критически посмотреть на то, о чем говорят сами заключенные.

Как известно, осужденные пожизненно могут просить помилование через 20 лет заключения. И, несмотря на то, что ни один из таких заключенных не получил положительного ответа от Службы помилования, не исключено, что это произойдет в будущем. Смогут ли эти люди устроиться на работу? Будут ли готовы коммерсанты трудоустроить такую категорию людей? Ответов на эти вопросы пока нет.

Также нам важно понять, развита ли система ресоциализации в местах лишения свободы настолько, чтобы мы были уверены в том, что эта категория заключенных, выйдя на свободу, сможет интегрироваться в общество.

В рамках этого проекта TVNET попытается понять, хватает ли в местах лишения свободы специалистов, которые работают с заключенными, а также, хватает ли финансирования для мероприятий ресоциализации.

О том, что сделали эти люди, сложно говорить. Об этом сложно писать и об это сложно думать. Но, если об этом не говорить, эта проблема никогда не решится.