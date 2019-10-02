Ср, 2.10.2019
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Гиргенс: Если высокопоставленные полицейские нарушат закон, то Кюзису придётся уйти в отставку

Интс Кюзис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Если кто-то из высокопоставленных должностных лиц Государственной полиции будет пойман за преступление, то нынешнему начальнику Госполиции Интсу Кюзису придётся уйти в отставку. Об этом в интервью на LTV сказал министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).

Он сообщил, что это договоренность между ним и самим Кюзисом. 

"В связи с этим его обязанность сейчас делать всё, чтобы контролировать своих сотрудников. Чтобы не было ни нарушений, ни преступлений. Это мой приоритет. Я никого не буду жалеть”, - заявил Гиргенс.

В то же время Гиргенс отметил, что пока у него нет основания не доверять Кюзису.

Ранее Гиргенс поручал Кюзису пересмотреть кадровый состав, решить вопросы зарплат и привлечения на работу в полицию молодых людей. Начальник Госполиции согласился, что все задачи, поставленные Гиргенсом, понятны и обоснованы. 

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