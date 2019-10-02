Гиргенс: Если высокопоставленные полицейские нарушат закон, то Кюзису придётся уйти в отставку

Он сообщил, что это договоренность между ним и самим Кюзисом.

"В связи с этим его обязанность сейчас делать всё, чтобы контролировать своих сотрудников. Чтобы не было ни нарушений, ни преступлений. Это мой приоритет. Я никого не буду жалеть”, - заявил Гиргенс.