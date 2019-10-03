Россиянин подал в суд на Apple за "доведение до гомосексуализма"

Истец несколько лет назад установил на свой смартфон скачанное из App Storе приложение для операций с криптовалютами.

Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins вместо заказанных Bitcoins.

Перевод сопровождался сообщением на английском "Don’t blame until you do that", которое он перевел как "Не осуждай, не попробовав".

"Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения", - заявил россиянин.

По его словам, компания Apple "подтолкнула его к гомосексуализму".

"Теперь у меня есть парень, и я не знаю, как это объяснить своим родителям. Моя жизнь изменилась в худшую сторону, и я уже никогда не стану нормальным", - добавил он.

Пострадавший также подчеркнул, что такой манипуляцией Apple подтолкнула его к гомосексуализму, и эти перемены нанесли ему моральные и духовные страдания.

Адвокат мужчины подчеркнула, что это "серьезное дело", пояснив, что ее клиент "испуган, он пострадал".

Представители Apple в России пока никак не комментировали это дело.

Как пояснила адвокат, американский гигант "несет ответственность за свои программы", несмотря на то, что действия произошли в приложении третьего лица.