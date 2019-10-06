В социальном доме в Валдлаучи отопительный сезон начался с "водного шоу"

В однокомнатной квартире постоялицы социального дома Полины до сих пор царит атмосфера как в сауне. Девушка, получив жилье, взяла кредит на новую мебель и обои. Теперь же все промокло и пропахло сыростью.

Полина получила квартиру, поскольку является сиротой. Она шесть лет ждала квартиру в очереди, все в ней обустроила сама.

После подключения отопления, по словам девушки, "все течет, текут окна, все начало плесневеть".

Полина звонила домоуправляющей Людмиле, однако та никак не отреагировала. Как заявила женщина, она не знает, что посоветовать.

Другая жительница дома Инга заботится о двух детях с особенными потребностями. В момент подключения отопления ее квартира напоминала бассейн.

"Я сама была в городе, мне позвонил сын, сказал: "Мама, у меня всю комнату затопило". И это была такая конкретная лужа", - рассказала Инга.

В свою очередь в новой квартире матери шести детей Светланы с началом отопительного сезона вздулся ламинат. Женщина также ждала квартиру шесть лет. В итоге Светлана получила квартиру вкупе с наводнением. У нее дома также не работает туалет и невозможно подключить стиральную машину.

В целом в доме затопило по крайней мере четыре квартиры, лестничная клетка также пережила водопад - из трубы по ступенькам текла вода, от чего помещение подъезда внизу затопило.

Чтобы выяснить, что происходит в социальном доме, журналисты LTV на встречу с жильцами пригласили начальника Департамента окружающей среды и жилья Анатолия Алексеенко.

Он посоветовал жителям сменить домоуправление. Если бы домоуправление выслушивало жалобы жильцов, таких больших проблем не возникало бы, указал глава департамента.

"Если бы домоуправление своевременно предупредило бы о том, что даст отопление, пришел бы строитель и в течение получаса предотвратил бы все это", - заявил Алексеенко.

Представитель строителей компании FS Мартиньш Звирбулис подтвердил, что рабочие дали гарантию. Если в ее сроки появляются проблемы, строители их предотвращают. Однако строители не получили никакой информации о случившемся от домоуправления.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс признал, что в этом социальном доме "существуют проблемы, которые нужно предотвращать", но "это не является задачей домоуправления, а представляет собой задачу для тех предприятий, которые занимались реновацией здания и заменой коммуникаций".

Лейшкалнс также отметил, что действия конкретного домоуправления он комментировать не может. Однако он добавил, что предприятие ожидает от департамента информацию о том, "в какой момент и какой работник халатно отнесся к своим обязанностям".