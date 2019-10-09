Турция объявила о начале военной операции на территории Сирии

В среду, 9 октября, турецкие военные начали силовую операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), пишет Deutsche Welle.
О начале операции под названием "Источник мира" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что она проводится совместно с повстанцами, выступающими на стороне Анкары.
Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы Турции.
Представитель курдских сил на севере Сирии заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, со ссылкой на агентство AP сообщает Deutsche Welle.
Ранее США заявили, что не поддержат Турцию в наступлении на севере Сирии, однако Вашингтон и не мешает проведению операции.
Отмечается, что Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы "зону безопасности", очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.