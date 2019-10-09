Турция объявила о начале военной операции на территории Сирии

О начале операции под названием "Источник мира" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав, что она проводится совместно с повстанцами, выступающими на стороне Анкары.

Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями в районе южной границы Турции.

Представитель курдских сил на севере Сирии заявил, что турецкие военные самолеты начали атаку на их позиции, со ссылкой на агентство AP сообщает Deutsche Welle.

Ранее США заявили, что не поддержат Турцию в наступлении на севере Сирии, однако Вашингтон и не мешает проведению операции.