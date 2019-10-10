Министерство образования: проблемы школ нацменьшинств и латышских школ аналогичны

В школах нацменьшинств нужно срочно решать те же проблемы, что и в школах с латышским языком обучения - это нехватка учителей, низкие зарплаты и обеспечение учебными материалами. К такому выводу пришел в среду, 9 октября, на заседании консультативный совет по вопросам образования нацменьшинств при Министерстве образования и науки (МОН).
Министр образования Илга Шуплинска сообщила, что в общеобразовательных школах учится немногим более 206 тыс. детей, в том числе 58 тыс. детей по программам для нацменьшинств.
Говоря об обучении на госязыке, представители МОН отметили, что в возрасте от полутора до 5 лет дошкольники осваивают латышский язык в форме игр и общения, для детей от пяти лет на игровых занятиях главным средством общения является латышский язык, кроме специальных мероприятий, направленных на освоение языка и культуры меньшинств.
В основной школе пропорция латышского языка в обучении составляет 50% или 80%, в средней школе происходит переход на обучение только на латышском языке.
Также на заседании представители МОН ознакомили совет с новой системой мониторинга качества образования, которая будет отслеживать ученика от дошкольного возраста до выхода на рынок труда. Эти данные должны послужить основной для улучшения системы образования, в том числе в школах меньшинств.
Шуплинска предложила представителям школ нацменьшинств к следующему заседанию совета в ноябре представить свое видение современных учебных материалов, в том числе по латышскому языку, и цифровых учебных средств.