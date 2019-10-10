Министерство образования: проблемы школ нацменьшинств и латышских школ аналогичны

Министр образования Илга Шуплинска сообщила, что в общеобразовательных школах учится немногим более 206 тыс. детей, в том числе 58 тыс. детей по программам для нацменьшинств.

Говоря об обучении на госязыке, представители МОН отметили, что в возрасте от полутора до 5 лет дошкольники осваивают латышский язык в форме игр и общения, для детей от пяти лет на игровых занятиях главным средством общения является латышский язык, кроме специальных мероприятий, направленных на освоение языка и культуры меньшинств.

В основной школе пропорция латышского языка в обучении составляет 50% или 80%, в средней школе происходит переход на обучение только на латышском языке.

Также на заседании представители МОН ознакомили совет с новой системой мониторинга качества образования, которая будет отслеживать ученика от дошкольного возраста до выхода на рынок труда. Эти данные должны послужить основной для улучшения системы образования, в том числе в школах меньшинств.