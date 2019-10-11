Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

В Швеции появилась, возможно, самая стильная баня в мире
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ФОТО: Instagram/joaodmorgado

Баня, как и в Латвии, в Скандинавии является священным местом, которое включает в себя различные ритуалы и традиции, поэтому неудивительно, что именно эта постройка в Швеции приобрела современный вид.

В центре Стокгольмского архипелага находится необычная баня, которая выглядит словно прекрасный особняк. Автором креативной бани является архитектурное бюро Matteo Foresti, она была представлена только в конце прошлого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Баня создана из чёрного гранита, дополнена панелями из темного дуба. Визуально баня напоминает чёрную коробку с большим окном, однако внутри архитекторы постарались создать чувство того, что посетители находятся внутри объектива камеры. Из этого окна открываются живописные виды на море и скалистые острова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Внутри бани находится стол и холодильник, где посетители могут хранить закуски и напитки, сауна и ванная комната, которую освещает большое окно на крыше.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ночью небольшое здание также служит крошечным маяком - через окна вы можете увидеть мягкий и теплый свет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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