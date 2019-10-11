В Швеции появилась, возможно, самая стильная баня в мире

В центре Стокгольмского архипелага находится необычная баня, которая выглядит словно прекрасный особняк. Автором креативной бани является архитектурное бюро Matteo Foresti, она была представлена только в конце прошлого года.

Баня создана из чёрного гранита, дополнена панелями из темного дуба. Визуально баня напоминает чёрную коробку с большим окном, однако внутри архитекторы постарались создать чувство того, что посетители находятся внутри объектива камеры. Из этого окна открываются живописные виды на море и скалистые острова.

Внутри бани находится стол и холодильник, где посетители могут хранить закуски и напитки, сауна и ванная комната, которую освещает большое окно на крыше.