В Швеции появилась, возможно, самая стильная баня в мире
Баня, как и в Латвии, в Скандинавии является священным местом, которое включает в себя различные ритуалы и традиции, поэтому неудивительно, что именно эта постройка в Швеции приобрела современный вид.
В центре Стокгольмского архипелага находится необычная баня, которая выглядит словно прекрасный особняк. Автором креативной бани является архитектурное бюро Matteo Foresti, она была представлена только в конце прошлого года.
Баня создана из чёрного гранита, дополнена панелями из темного дуба. Визуально баня напоминает чёрную коробку с большим окном, однако внутри архитекторы постарались создать чувство того, что посетители находятся внутри объектива камеры. Из этого окна открываются живописные виды на море и скалистые острова.
Внутри бани находится стол и холодильник, где посетители могут хранить закуски и напитки, сауна и ванная комната, которую освещает большое окно на крыше.
Ночью небольшое здание также служит крошечным маяком - через окна вы можете увидеть мягкий и теплый свет.