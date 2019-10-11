Пт, 11.10.2019
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На посольство России совершена хакерская атака

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В пятницу, 11 октября, посольство России в Латвии сообщило, что произошла хакерская атака на почтовую систему диппредставительства РФ.

"11 октября с.г. состоялась хакерская атака на почтовую систему посольства России в Латвии, в связи с чем началась массовая рассылка писем со спамом якобы от имени российского диппредставительства", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Всех, кто получил подобные сообщения, посольство убедительно просит проверить адрес отправителя.

Рассылка писем и уведомлений посольства России в Латвии происходит только с официальных адресов электронной почты rusembas@ml.lv и rusembas@mid.ru, подчеркнули в посольстве.

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