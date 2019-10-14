Ирландец разыграл родственников на своих похоронах

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face❤️and that’s exactly what he got,I’m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL — Chloe Kiernan (@chloekiernan08) October 13, 2019

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли умер 8 октября, но перед своей смертью принял решение основательно разыграть родственников и близких.

В момент, когда присутствующие собрались вокруг могилы Брэдли, в которую только что поместили гроб, из него послышался стук и зазвучал голос покойного мужчины. Когда скорбящие собрались вокруг еще не засыпанной могилы, оттуда послышался

"Где я, черт возьми? Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер", - заявил голос из могилы.

В конце своего послания голос сказал, что "позвонил, чтобы попрощаться".