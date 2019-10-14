Пн, 14.10.2019
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Ирландец разыграл родственников на своих похоронах
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ФОТО: Скриншот с видео

В Ирландии мужчина решил разыграть присутствующих на своих похоронах, перед смертью записав аудиосообщение. Об этом сообщает Snob.ru со ссылкой на Daily Mail.

Ветеран вооруженных сил Ирландии Шей Брэдли умер 8 октября, но перед своей смертью принял решение основательно разыграть родственников и близких.

В момент, когда присутствующие собрались вокруг могилы Брэдли, в которую только что поместили гроб, из него послышался стук и зазвучал голос покойного мужчины. Когда скорбящие собрались вокруг еще не засыпанной могилы, оттуда послышался

"Где я, черт возьми? Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер", - заявил голос из могилы.

В конце своего послания голос сказал, что "позвонил, чтобы попрощаться".

"Мой дедушка хотел, чтобы все покинули его похороны с улыбкой на лице, и это у него получилось. Я так горжусь", — написала на своей странице в Twitter внучка Шея Брэдли.

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