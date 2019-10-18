В шоу "Танцы" на ТНТ предстанут танцоры с разных уголков планеты

Уже в эту субботу, 19 октября, в Москве пройдет еще один кастинг в шоу "Танцы" на ТНТ. В российской столице зрителей ждет самый масштабный кастинг с точки зрения географии – кроме москвичей, на сцену проекта поднимутся участники из Франции, Молдавии, России, Канады, Казахстана, Грузии и даже Конго.
С каждым разом участникам все сложнее зацепить наставников шоу, все труднее удивить их выбором стиля, манерой исполнения и уникальностью постановки.
"Привет, родная Москва. Мы знаем, что ты накопила много сил, чтобы удивить нас в этом году", - приветствует участников Мигель.
Хореограф Егор Дружинин отмечает, что в Москву съезжаются самые сильные танцовщики со всей России, а иногда даже из-за рубежа.
"И им будет непросто, потому что перед ними был кастинг наших "второгодников", которые задали очень высокую планку", - сказал он.
"Москва – это традиционно самый высокий уровень. Москва обязана быть заряженной. И мы ждем выстрела", - уверена хореограф Татьяна Денисова.
В этом выпуске вы узнаете:
- Как выглядит стиль "хореография для Гарика Рудника" и оценит ли его сам Гарик;
- Что такое "искусство через призму темноты" в номере современной "Эльвиры – повелительницы тьмы";
- Как поженить эстраду с андеграундом с помощью паппинга;
- Что такое афродэнс в исполнении коренного жителя Киншасы;
- Понравится ли наставникам современная хореография в тапочках и многое другое.
Кастинги в "ТАНЦЫ" выходят на финишную прямую – совсем скоро в проекте начнутся отборы в команды, и поклонники шоу узнают, кто продолжит свой танцевальный путь вместе с лучшими хореографами со всего мира, а кто вылетит из проекта в шаге от мечты.
Не пропустите шоу "Танцы" в эту субботу, 19 октября, в 21 на ТНТ!
Галерея: шоу "Танцы" на ТНТ