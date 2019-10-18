В шоу "Танцы" на ТНТ предстанут танцоры с разных уголков планеты

С каждым разом участникам все сложнее зацепить наставников шоу, все труднее удивить их выбором стиля, манерой исполнения и уникальностью постановки.

"Привет, родная Москва. Мы знаем, что ты накопила много сил, чтобы удивить нас в этом году", - приветствует участников Мигель.

шоу "Танцы" на ТНТ ФОТО: Пресс-фото/Khazheev Evgeny(Zhenya Xazhey).

Хореограф Егор Дружинин отмечает, что в Москву съезжаются самые сильные танцовщики со всей России, а иногда даже из-за рубежа.

"И им будет непросто, потому что перед ними был кастинг наших "второгодников", которые задали очень высокую планку", - сказал он.

шоу "Танцы" на ТНТ ФОТО: Пресс-фото/Khazheev Evgeny(Zhenya Xazhey)

"Москва – это традиционно самый высокий уровень. Москва обязана быть заряженной. И мы ждем выстрела", - уверена хореограф Татьяна Денисова.

В этом выпуске вы узнаете:

Как выглядит стиль "хореография для Гарика Рудника" и оценит ли его сам Гарик;

Что такое "искусство через призму темноты" в номере современной "Эльвиры – повелительницы тьмы";

Как поженить эстраду с андеграундом с помощью паппинга;

Что такое афродэнс в исполнении коренного жителя Киншасы;

Понравится ли наставникам современная хореография в тапочках и многое другое.

Кастинги в "ТАНЦЫ" выходят на финишную прямую – совсем скоро в проекте начнутся отборы в команды, и поклонники шоу узнают, кто продолжит свой танцевальный путь вместе с лучшими хореографами со всего мира, а кто вылетит из проекта в шаге от мечты.

Не пропустите шоу "Танцы" в эту субботу, 19 октября, в 21 на ТНТ!