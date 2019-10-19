Фото: в Ильгюциемсе авто "припарковали" на стене дома

В субботу, 19 октября, в соцсетях появились фотографии весьма необычного ДТП - автомобиль будто "сдуло" ветром на многоквартирный дом.
Авария произошла в Ильгюциемсе, на улице Буллю 40b. На снимках также видно, что растущее дерево вырвано с корнем. У легкового автомобиля поврежден бампер.
Редакция Русского TVNET обратилась к Госполиции за комментарием, поскольку информация о том, как произошел инцидент не была опубликована.
Как отметила представитель Госполиции Лина Кальке, в 14.21 стражам порядка поступил вызов из Ильгюциемса - автомобиль марки Honda наехал на дерево и врезался в дом. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.
Пользователи в Facebook пишут, что выглядит так, будто машина выпала с окна или балкона.