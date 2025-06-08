Даугавпилс: Партия Элксниньша Sarauj, Latgale! получила 14 из 15 депутатских мандатов

По итогам подсчета голосов на всех из 30 имеющихся в Даугавпилсе избирательных участков партия Sarauj, Latgale! получила 68,25% голосов, на втором месте с 6,88% голосов находится партия "Для развития Латвии".

Ожидается, что Sarauj, Latgale! получит в самоуправлении 14 депутатских мест, а "Для развития Латвии" - одно.

Остальные партии в Даугавпилсе не преодолели 5%-ный барьер.

Как сообщалось, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года во многих регионах сталкивается с техническими проблемами, поэтому он может затянуться.