Фоторассказ: идеологическое воспитание в Северной Корее

Тайная будка была штаб-квартирой Ким Ир Сена с 1936 года и в последующие девять лет японцы ее найти так и не смогли. Оттуда он перемещался по всей Корее и базам в Китае, чтобы "наконец добиться исторического освобождения страны". Во всяком случае, так рассказывает гид.

О том, что в 1945 году США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к капитуляции Японии, не упомянуто ни слова. Капитуляция Японии поставила точку на 35-летнем правлении Токио в Северной Корее.

"Добро пожаловать на нашу святую землю", - говорит журналистам гид Ким Ир Сима. Северная Корея - атеистическое государство, но по отношению к Пэкту часто используется религиозная терминология. Ежегодно около 100 000 или даже больше северокорейцев отправляются в объятое легендами место в горах. Многие одеваются в форму цвета хаки и несут красные флаги.

Это место в пропаганде Северной Кореи отражается как колыбель нации и Ким Чен Ира.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Ким Чен Ир "родился в суровых условиях", - рассказала гид. "Ни в богатом доме, а в обычной, простой будке", где в самые холодные зимы температура воздуха могла опуститься до -40 градусов. Его мать могла согреться только супом, который готовился из сушеной горной травы и кукурузы.

"Наши партизаны от жалости плакали о том, как мало еды было у нашего генерала, когда ему было всего несколько месяцев. Они принесли пищу и козье молоко", - продолжил гид.

У северокорейской легенды есть общие признаки с рассказом о рождении Иисуса Христа, начиная с яркой звезды и в небе и заканчивая принесенными волхвами дарами будущему лидеру.

Партия рабочих Северной Кореи и династия Кима держится у власти, основываясь на роли Ким Ир Сена в борьбе за независимость.

Согласно мифу, на горе Пэкту родился король Тангун - сын бога и медведицы, превратившийся в женщину и сошедший с небес на землю. Северокорейцы - его потомки. Рождение Ким Чен Ира в том же месте символично включает династию Кима в ряды полубогов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Северокорейские пропагандисты нередко называют Ким Чен Ына продолжателем "рода Пэкту".

Однако зарубежные историки считают, что Ким Ир Сен большую часть войны провел вне Корейского полуострова - сначала в качестве партизана он сражался в Китае с японскими солдатами, а после этого был командиром батальона в советской армии.

В регистрах Советского союза указано, что его сын родился 16 февраля 1941 года в Вятском, небольшом поселке на Дальнем Востоке.

После войны место лагеря на горе Пэкту заросло лесами, но Ким Ир Сен узнал его во время визита в 1986 году. Он потребовал построить там три будки, чтобы новые поколения могли учиться "о нашей стране, которую он защитил и отвоевал своей кровью", - рассказала гид.

"Все наши люди очень хотят посетить тайный лагерь", - отметила она.

Работающие обычно совершают двух-трехдневное "паломничество", но школьники обычно проводят на горе Пэкту четыре полные недели. В это время им нужно проводить различные работы по строительству и не только.

"Каждому необходима духовная поддержка", - рассказал журналистам 30-летний студент, который после десятилетней службы в вооруженных силах Северной Кореи занялся изучением корейской литературы. "Наше тело наполнено духом и силой горы Пэкту, поэтому я мог бы служить лидеру, даже если бы мне пришлось стереть в порошок все мои кости и мясо.

Северокорейцы обычно выражают доверие правительству, когда говорят с иностранными журналистами. Западное должностное лицо, имеющее обширные знание о происходящем на Корейском полуострове, указывает - многие в этой действительно верят.