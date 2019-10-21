Что сделала самая разыскиваемая преступница из Эстонии - 30-летняя Кристи Амберг?

7 мая 2018 года Харьюский уездный суд приговорил Кристи Амберг к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно. Согласно приговору, ей не придется реально сидеть в тюрьме, если в течение трех лет она не совершит нового умышленного преступления и будет исполнять требования, предъявляемые ей криминальным надзирающим.
Условия наказания предусматривают, что она должна жить по определенному адресу и регулярно являться к своему криминальному надзирающему. Если она захочет уехать из дома на срок больше 15 дней или из Эстонии, ей нужно получить разрешение.
Амберг условия надзора не исполняла, а потому была объявлена в розыск.
Суд признал Кристи Амберг виновной в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах. Согласно предъявленному обвинению, с июля по сентябрь 2017 года она приобрела в Таллинне 10-15 граммов амфетамина, покупала раз в неделю 1-10 граммов кокаина, и раз в неделю - по 50 миллиграммов GHB. Полученные наркотики Амберг перепродавала.
Полиция задержала Кристи Амберг 21 сентября 2017 года в Таллинне на площади Вабадузе. При себе у нее нашли кокаин, амфетамин, GHB и марихуану.
По информации Европола, в последние десятилетия доля женщин в преступности возросла. Научные исследования показывают, что развитие технологий и изменения социальных норм оказали влияние и на преступный мир.
Европол начал кампанию, в которой участвует 21 страна Европейского союза, в том числе, и Эстония.
Каждая принимающая участие страна выбрала одну наиболее разыскиваемую преступницу. Их фотографии и описание преступлений опубликовали на сайте организации.
Если кто-то видел изображенных на снимках людей, при помощи линка на сайте он может передать информацию полиции.
Первую такую кампанию Европол провел три года назад. За это время были пойманы 69 разыскиваемых, 21 из которых - благодаря по информации, оставленной прямо на сайте.