Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Уточняется, что за неделю Соловьев провел в кадре 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Ему потребовалось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в своих политических передачах "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".