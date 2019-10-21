Пн, 21.10.2019
Год, два, пять ты можешь продержаться в статусе модного издания, о котором все говорят, но мода переменчива, и для нас правильная стратегия, как мне кажется, - стать классикой. Стать большим изданием, которое устроено гораздо более традиционно, хотя мы от этого всегда уходили. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

ФОТО: instagram.com/vrsoloviev

Известный российский журналист, писатель, радио- и телеведущий Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели, передает агентство ТАСС.

Уточняется, что за неделю Соловьев провел в кадре 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Ему потребовалось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в своих политических передачах "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее - этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК",

- отметил телеведущий, добавив, что записи были переведены и отосланы представителям Книги рекордов Гиннесса.

После этого было принято решение об установлении нового мирового рекорда. Предыдущий принадлежал японскому ведущему Монте Мино - 21 час 42 минуты.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ