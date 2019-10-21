Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

Известный российский журналист, писатель, радио- и телеведущий Владимир Соловьев внесен в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели, передает агентство ТАСС.
Уточняется, что за неделю Соловьев провел в кадре 25 часов 53 минуты и 57 секунд. Ему потребовалось пять дней подряд находиться в прямом эфире не менее пяти часов в сутки в своих политических передачах "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"Каждую минуту наших выпусков мы считали самостоятельно, если быть точнее - этим занималось независимое подразделение программной дирекции ВГТРК",
- отметил телеведущий, добавив, что записи были переведены и отосланы представителям Книги рекордов Гиннесса.
После этого было принято решение об установлении нового мирового рекорда. Предыдущий принадлежал японскому ведущему Монте Мино - 21 час 42 минуты.