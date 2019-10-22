Видео: Драка молодых людей в Старой Риге закончилась серьёзными последствиями 

Сообщение о случившемся было передано ближайшему патрулю. Пока остальные дрались, на место вызова прибыл экипаж Рижской муниципальной полиции.

Один из полицейских начал погоню за одним из участников драки, который начал бегство. В это же время второй сотрудник полиции обнаружил, что это была не просто незначительная драка, поскольку состояние одного из парней было в опасности, передаёт Degpunktā.

На место происшествия была вызвана Служба неотложной медицинской помощи.

Пока медики были в пути, а полицейские уже отправились за аптечкой, чтобы остановить кровотечение, пострадавший очнулся и попытался сам встать. Однако было ясно, что ему нужно отправиться в больницу. Спустя несколько минут прибыла "Скорая", а сотрудники полиции начали изучать записи с камер видеонаблюдения, сообщает программа.

Если для остальных участников все закончится штрафом, то автору удара грозит уголовная ответственность, отмечает Degpunktā.