Вт, 22.10.2019
Безусловно, в конфликте "государство против человека" мы выступаем на стороне человека. Безусловно, в конфликте сильного со слабым мы выступаем на стороне слабого, но тем не менее для нас очень важно сохранять независимый взгляд на все, что происходит вокруг нас. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

Видео: Драка молодых людей в Старой Риге закончилась серьёзными последствиями

ФОТО: скриншот

Камеры видеонаблюдения в Старой Риге засняли драку молодых людей, которая быстро закончилась болезненным нокаутом для одного из её участников. Об этом сообщает программа Degpunktā. 

Сообщение о случившемся было передано ближайшему патрулю. Пока остальные дрались, на место вызова прибыл экипаж Рижской муниципальной полиции. 

Один из полицейских начал погоню за одним из участников драки, который начал бегство. В это же время второй сотрудник полиции обнаружил, что это была не просто незначительная драка, поскольку состояние одного из парней было в опасности, передаёт Degpunktā. 

На место происшествия была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. 

Пока медики были в пути, а полицейские уже отправились за аптечкой, чтобы остановить кровотечение, пострадавший очнулся и попытался сам встать. Однако было ясно, что ему нужно отправиться в больницу. Спустя несколько минут прибыла "Скорая", а сотрудники полиции начали изучать записи с камер видеонаблюдения, сообщает программа. 

Если для остальных участников все закончится штрафом, то автору удара грозит уголовная ответственность, отмечает Degpunktā.  

Видео: Драка молодых людей в Старой Риге закончилась серьёзными последствиями 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ