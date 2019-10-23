Елена Малышева попала в больницу

Известная российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева была госпитализирована. Об этом сообщила сама звезда на своей странице в соцсети Instagram.
Малышева выложила в своих сторис видео, на котором видно, что телеведущая находится в машине "скорой" помощи.
Однако, по словам звезды, ничего страшного с ней не случилось - у нее лишь поднялось давление.
"Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня гипертонический криз", - указала Малышева.
Телеведущая была доставлена в одну из московских больниц. Видеотрансляцию происходящего звезда вела даже с каталки, на которой ее везли по медучреждению.
Малышева пообщалась с водителем "скорой" и поинтересовалась, пропускают ли водители оперативные автомобили в экстренных ситуациях. Как указала телеведущая, она осталась довольна работой врача.
Не секрет, что телезвезде уже 58 лет и она старается следить за своим здоровьем. Малышева смогла сбросить лишний вес, а теперь помогает другим худеть. Также телеведущая прибегает к услугам косметолога.
"Я уже колю ботокс, не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами. Если хочешь быть красивой, когда тебе за 50, то улыбайся и терпи", - рассказывала Малышева.
Елена Малышева является ведущей двух программ на Первом канале - "Жить здорово" и "Здоровье".