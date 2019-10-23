Елена Малышева попала в больницу

"Я уже колю ботокс, не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться. Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами. Если хочешь быть красивой, когда тебе за 50, то улыбайся и терпи", - рассказывала Малышева.