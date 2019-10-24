Сегодня в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" мы расскажем историю Юриса Эвеле, который приговорен к пожизненному лишению свободы за три убийства.

В проекте "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психиатрами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. О том, почему мы начали этот проект, можно прочитать здесь.

Юрис Эвеле. Досье Родился в 1949 году.

В первый раз попал в заключение в возрасте 14 лет. В общей сложности к лишению свободы был приговорен пять раз и в тюрьме провел около 30 лет.

В 2003 году за три убийства Эвеле приговорен к пожизненному лишению свободы.

Свою вину признает частично.

Согласился на интервью потому, что хотел рассказать свою версию произошедшего.

Видео: Осужденный пожизненно Юрис Эвеле

Полную расшифровку интервью можно прочитать здесь.

Юрис Эвеле в тюрьме находится в пятый раз. По словам мужчины, он в своей жизни никого не убивал. Также он говорит, что алкоголь на него, в отличие от других заключенных, о которых мы рассказывали в рамках проекта, не влиял негативно.

"Мне алкоголь в жизни никогда не мешал. Я ничего не сделал неосознанно так, что меня там кто-то взбаламутил, или я так напился, что не понимал, что делал. Я мог не помнить, как закончился вечер, но чтоб я сделал что-то такое — такого не было, - подчеркивает он.

Врач-психотерапевт Клиники психосоматики Рижского университета им. Страдиня Артур Миксонс, после просмотра интервью личность заключенного комментирует следующим образом:

"Первая фантазия, конечно, что если он осужден пожизненно, то он обязательно врет и манипулирует, что это сфабрикованный рассказ. Но чем больше его слушаешь, тем больше понимаешь, что он может посмотреть на свою жизнь шире.

Можно чётко проследить временную линию, о которой он говорит, можно понять - что, где и когда он делал. Нет ощущения, что он целенаправленно избегает каких-то тем и искажает факты".

ФОТО: TVNET

"Творческая пауза" в преступлениях

Самый долгий срок, который Юрис Эвеле провел на свободе с 1962 по 2001 годы - 11 лет. Сам мужчина этот период времени называет "творческой" паузой. Эвеле женился, в семье родились три ребенка. За это время успел поработать в различных местах - на стройке, в колхозах, в Рижском автобусном парке, на пивоваренном заводе. Однако семейная жизнь не длилась долго.

"Открылось, что у нее перед встречей со мной уже был запланирован день свадьбы с таким ***. Она была в положении. *** сказал, что если она не сделает аборт, никакой свадьбы не будет. Детей не нужно. Она обиделась, и в тот момент мы встретились, познакомились. И тогда она, чтоб доказать… Скажем, из мести просто. С первым, кто попался", - рассказывает Эвеле.

Психиатр Артур Миксонс характеризует заключенного как спокойного, взвешенного и работящего. Однако при этом специалист указывает на то, что у Эвеле есть внутренняя обида, он чувствует себя брошенным. Возможно, он был глубоко несчастлив в этих отношениях. Миксонс считает, что негативные эмоции, которые накопились у мужчины за 11 лет, могли мотивировать его совершить следующее преступление.

Детство

Говоря о воспоминаниях из детства, Юрис Эвеле неожиданно вспоминает 5 марта 1953 года - день смерти Сталина. Этот день оставил на него неизгладимое впечатление, потому что, как говорит он сам, показал двойную мораль общества.

"Вчера у бабушки собирались соседи, проклинали Сталина, проклинали весь мир. С утра мы с бабушкой идем в город, в магазин: был солнечный день, снег тает, такой красивый весенний день. И напротив станции был громкоговоритель, у которого собралась толпа народа. Я никогда больше в своей жизни не видел, что у человека такими ручьями могут бежать слезы. Пожилые мужчины, женщины, все, кто был в городе в то время, собрались у громкоговорителя, плачут, что там произошло? Подходим, Сталин, отец, умер, миру конец! Вот на всю жизнь!

Ну как, вчера у тебя должна была быть не знаю какая радость, что этот тиран наконец умер! А здесь наоборот: у всех трагедия — Сталин умер. Самое стабильно, яркое воспоминание детства", - вспоминает заключенный.

Юриса Эвеле вырастила бабушка. С раннего детства он выполнял различные работы в колхозе.

"Короче говоря, в школу я ходил, возможно, физически незрелым, но готовым управлять хозяйством. Все, что связано со скотом, все, что связано с землей, все работы я уже изучил. Пачка сигарет в кармане и шел в первый класс. Тогда была такая маленькая "Прима", 10 сигарет в пачке, её удобней пацану в карман положить".

Говорит, что курить начал в четыре года. В целом описывает свое детство как "фантастическое". В школе учился плохо, несколько раз оставался на второй год. В результате семилетнюю основную школу тогда так и не закончил. Диплом о среднем образовании получил уже в тюрьме.

Отец Юриса во второй раз женился, и мальчик стал жить в новой семье. Мачеха использовала его как бесплатные рабочие руки, в том числе заставляя присматривать за сводным братом и сводной сестрой.

"У ребенка же обостренное восприятие. Взрослым кажется, что ребенок не понимает. А я сразу понял, что для мачехи я абсолютно лишний. А у отца времени вообще не было. Он работал, зарабатывал деньги", - вспоминает Эвеле. После первой судимости отношения с семьей испортились еще больше.

В школьные годы Эвеле с тремя сверстниками бродяжничал. С ними также совершил первое преступление, за которое в возрасте 14 лет был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних. После освобождения встретился со своей матерью. Первоначальная радость встречи сменилась на разочарование матери, когда мужчину снова осудили.

Эвеле также в своей жизни пережил предательство. "Мой самый близкий друг, спасая себя, рассказал милиции о моих грехах, которые он знал. Будто он там сам не участвовал. В конце концов оба два года провели на "малолетке"", - вспоминает он.

Психотерапевт Артур Миксонс отмечает, что в жизни Эвеле работе было отведено особенное место.

"На работе он чувствует себя хорошо. Дальше он говорит про отношения, от которых хочет убежать и также работает. Везде работа. Он был подчинен в детстве в какой-то мере. И то, что он начал курить в раннем возрасте, какие-то изменения поведения у него появились - это закономерно", - объясняет специалист.

Преступления

Первые четыре судимости Эвеле получил за разные преступления, в основном связанные с имуществом - кражи, браконьерство, незаконное хранение охотничьего оружия.

Возможно, во многих эпизодах он мог бы получить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, однако предыдущая судимость служила отягчающим обстоятельством, и каждый раз Эвеле попадал в тюрьму.

"Если сейчас вспомним октябрь 1967 года, когда я получил два с половиной года. Не знаю, если бы был понимающий судья… Мама оплатила материальный ущерб пострадавшим. Был бы умный и нормальный судья… Необязательно было в тюрьму", - рассказывает заключенный.

О втором преступлении в 1982 году Юрис Эвеле рассказывает следующее: "Зная, что с утра будет криминальное похмелье, вдвоем поехали в район, где был колхозный магазин. Набрали еды и выпивки, и поехали в Ригу. Ограбление магазина. Кража государственной собственности. Это было главным. Эпизоды незначительны".

В третий раз Эвеле попал в тюрьму за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

"Надо книгу писать именно про этот эпизод. Освободился в 1985 году, лето отработал в туберкулезной больнице. Старшей дочери уже готовил жилище, ремонтировал квартиру. Сердце и душу вложил в ту квартиру. В один чудесный день, когда квартира уже готова была, начальница говорит: "У меня у сантехника сын родился, ему больше надо. Ты же сам по себе, тебе же не надо квартиру и детей". И, конечно, увольнение и все остальное, переехал. Старшая дочь у меня устроилась на дневное отделение ветеринарного техникума. Пацана тоже отправил в школу. А младшая дочь еще одна в школе-интернате, надо было год закончить. Платил 50 процентов алиментов, все три мелких у меня, есть хочется, ружье на шею, иду в лес! Ну и благодаря другу, который настучал, вот и за незаконное хранение получил два года", - вспоминает заключенный.

Психотерапевт Миксон считает, что совершенные преступления осужденному пожизненно удовольствия не приносили. Также, по наблюдениям специалиста, Эвеле не нравилось взаимодействие с людьми:

"Когда он на работе, ему ни о чем другом не нужно думать. Ему не нужно переживать, конфликтовать с кем-то, он просто делает свое дело. Тоже самое он говорит о городе - чем глубже в лес, тем лучше. Рига ему не нравится потому, что там люди. Он пытается избегать их. Так он чувствует себя безопасней и лучше".

ФОТО: TVNET

Путь к пожизненному заключению

В начале 2001 года Эвеле случайно встретил некого знакомого со времен заключения. Знакомому не было где жить. Эвеле согласился его безвозмездно приютить у себя. Во время совместного распития алкоголя знакомый начал угрожать убить Юриса. Эвеле ударил его бревном, а труп закопал недалеко от дома, отрубив ему ногу.

В августе 2003 года Юриса Эвеле приговорили к пожизненному лишению свободы. Он пытался обжаловать приговор, заявив, что в первом эпизоде убийство знакомого заключенного было самообороной. Апелляционный суд отклонил апелляцию и оставил в силе первоначальное решение.

В свою очередь в интервью Эвеле говорит, что и вовсе не совершал убийства - его совершили другие. В качестве возможной причины он упомянул спор с родственниками о наследстве.

Эвеле утверждает, что после совершения первого преступления ему стали угрожать:

"Я в городе у магазина. Меня подозвал незнакомый пассажир легковой машины. - Фамилия Эвеле? Иди сюда! - Что такое? Где ***? Я сказал, что не знаю. Как уехал в город на велосипеде, так назад и не вернулся. Тот смотрит на водителя и говорит: "Ладно, сегодня нет времени, мы к тебе позже приедем и ты будешь там же, где *** закопан".

После этих событий к Эвеле приехал сын из Риги. Они решили, что им нужны "два ствола" для самообороны. Поэтому в сентябре 2001 года Эвеле вместе со своим сыном запланировали кражу охотничьего оружия у некого 89-летнего мужчины. Уточнив, когда он останется один, они забрались к нему в дом, вооружившись электрошокером и вилами, найденными в сарае. Оказалось, что в доме также находится взрослая дочь хозяина. Сын Эвеле пырнул женщину вилами. В это время Эвеле пырнул старика и пытался понять, где находится оружие. Обоих раненых позже добил сын. Из дома преступники похитили оружие, а также еду и некоторые предметы на сумму 176 латов.

"Мы идем по дороге, а хозяин дома сидит на кухне у стола, бреет бороду. Видит, как два "микки мауса" с вилами быстро-быстро идут к дому. Сын остался в сенях, я открыл двери и зашел. Дед уже отпрыгивает от стола, понимает, что ничего хорошего не будет. И кричит: "Звони!" Я смотрю сквозь двери в комнату - там женщина. Мы шли с полной уверенностью, что старик один. Мы его свяжем, проведем шмон, и все. Все будут счастливы и здоровы. А сейчас что произошло? Он крикнул дочери звонить. И бросился на меня с кулаками. В одной руке бритва для бороды... Старик схватил за вилы, я как дернул - ручка осталась у меня, а вилы у него, так кто кого колол? ", - вспоминает события того дня Эвеле.

После этого Эвеле применил электрошокер, и пострадавший выпустил вилы. Далее Юрис вспоминает, как его сын в сенях боролся с женщиной:

"Сначала они гремели в комнате, потом оба выбежали в сени, ведра разбросали, затихли. Старик вилы отпустил, но я его один связать тоже не могу, я говорю сыну: "Иди помоги". Он заходит с кровавыми вилами, сапоги в крови. Я этого старика отпустил, он несколько раз по ребрам ударил, пострадавший упал на пол, схватил грудь, я говорю: "Успокойся, все!" Там в сенях ведра снова стали греметь, эта женщина там что-то… Я не знал, что там. Потом по дороге уже все обсудили, что там было, чего там не было".

Потом активно начали искать огнестрельное оружие:

"Захожу в комнату, переворачиваю все, одно охотничье ружье есть, амуниция, что ни только, мне оно не нужно, перевернул все, ну ничего нет. Начали искать ружье на кухне. Ну, тогда я собрал в корзину всю охотничью амуницию, ружье под мышкой, бутылка спирта, в шкафу было, больше ничего. А, кошелек там в шкафу был, больше из комнаты ничего.

Бутылка спирта - дело хорошее, пошли на кухню по пути взять закуску. Я захожу на кухню - Езус Мария! Дед лежит в луже крови.

Ну и все. Взяли эту закуску и с двумя ружьями ушли. И в лесу по пути сын рассказал, как там было, как там не было. Он эту женщину замочил до конца, тогда зашел на кухню, смотрит, этот старик мучается на полу, ударил еще пару раз вилами - ничего! Взял топор и обоим еще контрольный удар по голове - и тому, и тому".

"С одной стороны, глядя на человека, который с таким "покер-фейсом" рассказывает о преступлении, нам кажется, что он хладнокровный убийца, который наслаждался процессом. Это не обязательно так. Конечно, есть люди, которые сделали преступление и просто ничего не говорят, потому что они ничего не чувствуют, но, я думаю, это не его случай. У него в лицо камера, напротив сидит интервьюер и через много лет спрашивает о чувствах после содеянного, а он не хочет вспоминать то, что он сделал", - комментирует Артур Миксонс.

Обоих арестовали месяц спустя. Сам Эвеле говорит, что его заставили взять на себя вину за первое убийство.

ФОТО: TVNET

Видение жизни и прощения

Свою судьбу Юрис Эвеле описывает философски:

"У деда жизнь не складывалась. В бое за независимость в 1919 году потерял глаз. За это ранение он получил землю, на которой я родился, рос и за которую я сейчас сижу. Хорошо у деда не шло. Потом у отца жизнь совсем, прям совсем не шла. Ни с женой, ни с приемной матерью у него никогда хорошо не было. Я думал: "Ну у меня так не будет". Как будто по программе все. Против воли, против убеждений. Вроде никому плохого не хотел, но как-то получается, что по-другому".

Комментируя слова Эвеле о семейном проклятье, психиатр Артур Миксон говорит, что это один из способов, как справиться с чувством вины.

"Каждый по-своему справляется с чувством вины. Находясь так долго в тюрьме, он, конечно, прокручивает пленку воспоминаний, думает, где на этом отрезке он совершил ошибку. Если признать свою вину сложно, ты ищешь объяснение где-то еще. Ты говоришь: "О, это досталось мне в наследство". Тогда становится немного легче", - объясняет Артур Миксонс.

Осужденный пожизненно Юрис Эвеле настаивает, что обвинение против него было сфабриковано преступными методами. Он хочет, чтобы общество знало, что он не является убийцей.

Отвечая на вопрос, ищет ли он прощение, Эвеле отвечает, что люди могут простить только незначительные вещи.

"В трамвае, наступив на ногу рядом стоящего, да, там просят прощение, потому что я нечаянно наступил человеку на ногу. Тогда я могу просить прощения. А когда человеку отца и сестру убили, как может быть прощение? Как он может меня простить? Это вне моего понимания".