"Только ты и Бог": в России снимут реалити-шоу про монастырскую жизнь

Передача будет выходить на российском православном телеканале "Спас". Участники шоу будут жить в Нило-Столобенской пустыни (мужской монастырь - прим.ред) в качестве послушников.

Съемки программы начнутся уже в ноябре. Поэтому уже сейчас "Спас" ждет заявки от потенциальных героев. Добровольцев приглашают найти "ответы на вопросы, которые давно беспокоят" их.

"Здесь только ты и Бог. Проект-откровение. Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Узнай себя и мир монастырской жизни. Стань одним из добровольцев", - указано в анонсе к шоу.

Заявка на участие в передаче должна быть подана в видеоформате.