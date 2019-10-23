"Только ты и Бог": в России снимут реалити-шоу про монастырскую жизнь
В России готовятся съемки нового и весьма необычного реалити-шоу "Остров". Проект покажет зрителям, как проходит жизнь в монастыре. Об этом пишет "Медуза".
Передача будет выходить на российском православном телеканале "Спас". Участники шоу будут жить в Нило-Столобенской пустыни (мужской монастырь - прим.ред) в качестве послушников.
Съемки программы начнутся уже в ноябре. Поэтому уже сейчас "Спас" ждет заявки от потенциальных героев. Добровольцев приглашают найти "ответы на вопросы, которые давно беспокоят" их.
"Здесь только ты и Бог. Проект-откровение. Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Узнай себя и мир монастырской жизни. Стань одним из добровольцев", - указано в анонсе к шоу.
Заявка на участие в передаче должна быть подана в видеоформате.
Видео: анонс реалити-шоу "Остров"