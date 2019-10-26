Новый тренд в индустрии свадебных фотографий - снимки оральных утех

Как правило, на таких кадрах невеста на коленях доставляет оральные ласки своему жениху.

Нидерландский фотограф Майкл Клустер пояснил порталу Vice, зачем паре такие снимки.

По его мнению, такой жест в определенном смысле демонстрирует чувство юмора молодоженов и сексуальную раскрепощенность, и эта тенденция набирает популярность.

Получивший особую известность в этой связи фотограф Майкл Клустер, по его словам, ни коим образом не претендует брать на себя ответственность за изобретение фотографии "такого жанра", так как "оральные свадебные снимки" он сам подглядел в работах другого фотографа.

Однако эротические фото Клустера принесли ему определенную фанатскую базу. Как он утверждает, он "получил сотни сообщений от других фотографов, которые хвалят его творческое мышление".

В то же время в беседе с изданием он признал, что не хочет ассоциироваться только с "оральными фотографиями" - он надеется, что люди оценят и его классические работы.

Также, по его словам, он не хотел бы запечатлевать кадры, на которых акт происходит по-настоящему, так как не претендует на работу в порнографии.