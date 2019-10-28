"Умные светофоры" могут уменьшить пробки в Риге как минимум вполовину. Их уже устанавливают

Специальный детектор размещается над самим светофором, рассказал заместитель руководителя Центра управления движением Рижской думы Илгвар Липстс.

Детектор направлен на проезжую часть, и в его поле зрения попадают машины, приближающиеся к перекрестку.

"Особо умный детектор видит на расстоянии до 200 метров и определяет, какое расстояние между машинами", - говорит Липстс.

В Центр управления движением попадает вся информация, происходящая в городе. Заместитель руководителя центра показывает, что происходит на перекрестке улиц О.Вациеща и Торнякална, где такой светофор был установлен в этом году:

"Во все три направления установлены видеодетекторы, так называемые рамки которых определяют, есть ли в зоне машина, или нет. Когда автомобиля нет, они включают зеленый свет и дают путь тем потенциальным водителям, которые находятся на улице Торнякална", - поясняет он.

На этом перекрестке также в планах установить программу, которая будет определять расстояние между машинами.

В то же время у таких светофоров стоит принимать во внимание один важный нюанс. Если вы хотите, чтобы умный светофор среагировал на ваше присутствие, необходимо останавливаться прямо у белой указанной линии. Тогда умная система организации движения отреагирует на ваш автомобиль. Иначе умный светофор вашу машину просто не заметит.

На улицах Риги работают 395 светофоров. Из них 60 - умные. Количество таких устройств становится все больше, особенно в последние два года.

Автоэксперты хвалят наличие таких устройств на дорогах Латвии и столицы.

"Это существенно ускоряет общий транспортный поток. Не только по главной дороге, но и по пересекающим. Это один способов, как делать так называемые зеленые коридоры. Если установим достаточное количество таких светофоров, то соответственно адаптировав их в утренние и вечерние часы, пробки можно уменьшить вполовину", - признает автоэксперт Оскар Ирбитис.

Постепенно в столице планируют увеличить число таких умных светофоров. Это не будет быстро, потому что недешево.

Расходы на один такой детектор, чтобы сделать светофор "умным", составляют от 1000 до 6000 евро.

С другой стороны, от них есть еще один прок - они экономят наше топливо и в то же время берегут природу, отметили в передаче.