"Умные светофоры" могут уменьшить пробки в Риге как минимум вполовину. Их уже устанавливают

На латвийских дорогах все чаще устанавливают "умные" или адаптивные светофоры. Они сами следят за потоком движения, регулируют его, и пробки становятся меньше или не образуются вовсе. Особенно быстро "умные светофоры" помогают решить проблемы подобного рода в больших городах. Однако, в Латвии их число пока невелико, сообщает передача 900 sekundes на телеканале LNT.
Специальный детектор размещается над самим светофором, рассказал заместитель руководителя Центра управления движением Рижской думы Илгвар Липстс.
Детектор направлен на проезжую часть, и в его поле зрения попадают машины, приближающиеся к перекрестку.
"Особо умный детектор видит на расстоянии до 200 метров и определяет, какое расстояние между машинами", - говорит Липстс.
В Центр управления движением попадает вся информация, происходящая в городе. Заместитель руководителя центра показывает, что происходит на перекрестке улиц О.Вациеща и Торнякална, где такой светофор был установлен в этом году:
"Во все три направления установлены видеодетекторы, так называемые рамки которых определяют, есть ли в зоне машина, или нет. Когда автомобиля нет, они включают зеленый свет и дают путь тем потенциальным водителям, которые находятся на улице Торнякална", - поясняет он.
На этом перекрестке также в планах установить программу, которая будет определять расстояние между машинами.
В то же время у таких светофоров стоит принимать во внимание один важный нюанс. Если вы хотите, чтобы умный светофор среагировал на ваше присутствие, необходимо останавливаться прямо у белой указанной линии. Тогда умная система организации движения отреагирует на ваш автомобиль. Иначе умный светофор вашу машину просто не заметит.
На улицах Риги работают 395 светофоров. Из них 60 - умные. Количество таких устройств становится все больше, особенно в последние два года.
Автоэксперты хвалят наличие таких устройств на дорогах Латвии и столицы.
"Это существенно ускоряет общий транспортный поток. Не только по главной дороге, но и по пересекающим. Это один способов, как делать так называемые зеленые коридоры. Если установим достаточное количество таких светофоров, то соответственно адаптировав их в утренние и вечерние часы, пробки можно уменьшить вполовину", - признает автоэксперт Оскар Ирбитис.
Постепенно в столице планируют увеличить число таких умных светофоров. Это не будет быстро, потому что недешево.
Расходы на один такой детектор, чтобы сделать светофор "умным", составляют от 1000 до 6000 евро.
С другой стороны, от них есть еще один прок - они экономят наше топливо и в то же время берегут природу, отметили в передаче.
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