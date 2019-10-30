KNAB оштрафовал исполнительного директора Гаркалнского края за выделение премии

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) применило штраф в размере 45 евро исполнительному директору Гаркалнской краевой думы Елене Точе, подписавшей распоряжение о выплате председателю Гаркалнской краевой думы Мартиньшу Гунару Баузе-Крастиньшу денежную награду в размере 2600 евро.
KNAB соответственно свой компетентности оценил информацию о соответствии действий исполнительного директора Гаркалнской краевой думы нормам закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности госслужащих, когда она подписала распоряжение, согласно которому председатель думы должен получить награду в размере 2600 евро.
За упомянутое нарушение исполнительный директор в начале октября этого года была призвана к административной ответственности и наказана штрафом в размере 45 евро.
KNAB также подтвердил, что председатель Гаркалнской краевой думы перечислил денежную выплату обратно в бюджет края.
Недавно Госконтроль открыл, что администрация Гаркалнского самоуправления выплачивала работникам щедрые доплаты без должного обоснования. Так, согласно распоряжениям от 2017 и 2018 годов, затраты на вознаграждения необоснованно выросли почти на 2170 000 евро. В выделении премий и денежных наград были констатированы и возможные случаи конфликта интересов, о которых Госконтроль проинформировал KNAB.
Комментируя ревизию, Баузе-Крастиньш на этой неделе рассказал журналистам, что депутаты хотели выписать ему премию на 60-летний юбилей, однако Госконтроль не был доволен тем, как решение было оформлено.
"Несмотря на то, что депутаты его поддержали, оказалось, что это можно делать только решением думы, а не распоряжением исполнительного директора. После указаний Госконтроля я все деньги вернул самоуправлению", - сказал политик.
В свою очередь финансовый директор самоуправления Илеса Аббари на заседании рассказала, что "из-за технической ошибки" депутаты решения по этому вопросу не вынесли. "Это была человеческая ошибка, что мы пояснили и в KNAB", - сказала Абарри.