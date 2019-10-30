KNAB оштрафовал исполнительного директора Гаркалнского края за выделение премии

KNAB соответственно свой компетентности оценил информацию о соответствии действий исполнительного директора Гаркалнской краевой думы нормам закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности госслужащих, когда она подписала распоряжение, согласно которому председатель думы должен получить награду в размере 2600 евро.

За упомянутое нарушение исполнительный директор в начале октября этого года была призвана к административной ответственности и наказана штрафом в размере 45 евро.

KNAB также подтвердил, что председатель Гаркалнской краевой думы перечислил денежную выплату обратно в бюджет края.

Недавно Госконтроль открыл, что администрация Гаркалнского самоуправления выплачивала работникам щедрые доплаты без должного обоснования. Так, согласно распоряжениям от 2017 и 2018 годов, затраты на вознаграждения необоснованно выросли почти на 2170 000 евро. В выделении премий и денежных наград были констатированы и возможные случаи конфликта интересов, о которых Госконтроль проинформировал KNAB.

Комментируя ревизию, Баузе-Крастиньш на этой неделе рассказал журналистам, что депутаты хотели выписать ему премию на 60-летний юбилей, однако Госконтроль не был доволен тем, как решение было оформлено.

"Несмотря на то, что депутаты его поддержали, оказалось, что это можно делать только решением думы, а не распоряжением исполнительного директора. После указаний Госконтроля я все деньги вернул самоуправлению", - сказал политик.