Госконтроль: Самоуправление Гаркалнского края тратило деньги без основания и даже расточительно

Как отметил Госконтроль, констатированные в ревизии факты, а также действия представителей думы и их отношение к ним позволяют сделать вывод, что руководство Гаркалнского края в своей работе на соблюдало принципы хорошего управления - открытость, равнозначность и законные ожидания, а в некоторых случаях и допустила нарушения норм законов, по поводу чего Госконтроль уже обратился в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

Несмотря на то, что согласно закону только муниципальная дума может утвердить бюджет и бюджетные поправки, руководство Гаркалнского самоуправления в 2018 и 2018 годах в целом потратило даже на 3,4 миллиона евро больше, чем утвердила дума. Кроме того, утвержденные в 2017 и 2018 годах бюджеты не были публично доступны жителям. Не опубликованы минимум 16 решений думы, которые были приняты о выделении финансовой поддержки, взятых долгосрочных обязательствах и зарплатах работников думы.

В результате таких действий, руководство самоуправления тратило деньги жителей не только за спинами жителей, но и за спинами депутатов, отмечает Госконтроль. К примеру, на аудиозаписи заседания Гаркалнской краевой думы от 30 января 2018 года, когда депутатов знакомили с фактически потраченным размером бюджета 2017 года, прозвучало: "...ну что мы сейчас можем спрашивать, сами виноваты - как потратили, так потратили".

Жителям и коммерсантам самоуправления без называния ясных критериев присваивали различные облегчения и блага, что вызвало у ревизоров Госконтроля сомнения в объективности принятия решений.

К примеру, в 2016, 2017 и 2018 годах облегчение налога на недвижимость почти всегда дума присваивала, не соблюдая изданные ей самой правила. Таким образом, самоуправление не получило доходы в размере 137 000 евро. Кроме того, без ясных критериев выделялись средства на финансовую поддержку спортивных мероприятий на общую сумму 315 000 евро.

Оказанная поддержка составляла от 11% до 133% от запрашиваемой суммы, кроме того, обоснования такой разницы найти нельзя. Такой подход не свидетельствует о равнозначном отношении к получателям поддержки, считает Госконтроль.

Госконтроль также обнаружил, что трудоустроенным в администрации Гаркалнского самоуправления выплачивались щедрые доплаты, для чего также не было обоснования. Согласно изданным в 2017 и 2018 годах распоряжениям, затраты на зарплаты необоснованно выросли на 217 000 евро. В выделении премий и денежных наград констатированы и возможные случаи конфликта интересов, о чем Госконтроль проинформировал KNAB.

Самоуправление в 2017 и 2018 годах потратило более 215 000 евро на компенсации за топливо для работников и депутатов, причем учет расхода топлива не велся.

В свою очередь муниципальная полиция Гаркалне - одна из самых дорогих муниципальных полиций в Рижском районе. Выплаты на одного полицейского в год составляли 33 322 евро, когда, к примеру, в Ропажском крае - 12 803 евро, а результаты работы стражей порядка не свидетельствуют "о соответствующей щедрому финансированию отдачи".

Также Госконтроль обнаружил, что непонятно, почему Garkalnes ūdens практикует различное отношение к своим клиентам. В Адажском крае услуги водоснабжения оказываются по более низким тарифам, в результате чего в 2017 и 2018 году доходы предприятия необоснованно снизились минимум на 5549 евро, а в мае 2019 года тарифы для клиентов в Гаркалнском крае даже на 35% выше, чем у клиентов в Адажском крае.