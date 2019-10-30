Кучинскис: обещания, за которые депутаты "купили" места в Сейме, невыполнимы

"Этот бюджет - подтверждение тому, что все обещания, за которые очень многие купили места в этом парламенте, просто невыполнимы", - сказал бывший глава правительства.

"И реальность совсем печально - сегодня вы выходите на трибуну и гордитесь тем, как вам удалось договориться. Чудесно, с чем вас и поздравляю", - сиронизировал Кучинскис.

Политик призвал Мартиньша Бондарса как руководителя бюджетно-финансовой комиссии Сейма совместно организовать поиск источников средств, чтобы обеспечить обещанное увеличение зарплат медиков.

В то же время Кучинскис признал, что сохранение налогового бремени на прежнем уровне, по его мнению, позитивно оценят многие жители.

Напомним, в среду Сейм на внеочередном заседании в первом чтении утвердил проект госбюджета на 2020 год.

За законопроект проголосовали 60 депутатов, против были 34 парламентария.

Обсуждение проекта госбюджета на следующий год началось в 10 часов утра и длилось почти 9 часов. Бюджет на следующий год был оценен партнерами по коалиции как хороший, но не идеальный. Премьер-министр Кришьянис Кариньш назвал его еще одним шагом к благополучию скандинавских стран.

Доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, а расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - в размере 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

Увеличение финансирования проектов, софинансируемых из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено в размере 74,8 млн евро.