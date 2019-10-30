Сейм концептуально утвердил проект госбюджета на 2020 год

За законопроект проголосовали 60 депутатов, а против - 34 парламентария.

Обсуждение проекта госбюджета на следующий год началось в 10 часов утра и длилось почти 9 часов. Бюджет на следующий год был оценен партнерами по коалиции как хороший, но не идеальный. Премьер-министр назвал его одним шагом к благополучию скандинавских стран. Партии оппозиции были гораздо более критичны в своей риторике, говоря о разочаровании и лицемерии.

Правительство и коалиция подверглись резкой критике со стороны оппозиции за невозможность выполнить данные медикам обещания, вместо этого решив выделить более четырех миллионов евро политическим партиям.

Доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, а расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - в размере 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

На проекты, софинансируемые из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено увеличение финансирования на 74,8 млн евро.

Поступления в специальный бюджет социального страхования прогнозируются в размере 3,2 млрд евро, расходы - в размере 2,97 млрд евро. По сравнению с планом бюджета 2019 года расходы специального бюджета вырастут на 211,2 млн евро или 7,6%.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние от включения предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme в бюджет правительства, Госказна в 2020 году из бюджета Рижской думы удержит поступления подоходного налога на сумму 38 млн евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро, допустимый размер бюджетного дефицита - 0,3% от ВВП.