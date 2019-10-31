Чт, 31.10.2019
И нынешняя, и тогдашняя кремлевская пропаганда мучительно и комично путалась в обозначении коллективного противника. Как ныне украинский, так и тогда финский народ, в зависимости от ситуации, побывал попеременно то в друзьях, то во врагах, то в заложниках своего "националистического" - либо "фашистского" - правительства. Иван Пауков
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У президента Левитса может быть еще три советника

Эгил Левитс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

У президента Латвии может появиться еще три советника, сообщил агентству LETA руководитель канцелярии президента Андрис Тейкманис. 

Правительство, утверждая бюджет 2020 года, предусмотрело, что в канцелярии президента будет три новых штатных места в рамках приоритетного мероприятия "Увеличение количества штатных мест в канцелярии президента государства и зарплат работников". 

Как пояснил Тейкманис, дополнительно требуются штатные места в медиацентре, и одновременно несколько штатных мест ликвидированы. Что касается новых штатных мест, то они предназначены для советников президента. 

Планируется, что советники будут работать на полную ставку. 

Отвечая на вопрос, зачем главе государства нужны дополнительные советники, Тейкманис сказал, что это связано с расширением круга деятельности президента. 

В настоящее время у Левитса 10 советников.

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