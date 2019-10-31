У президента Левитса может быть еще три советника

Правительство, утверждая бюджет 2020 года, предусмотрело, что в канцелярии президента будет три новых штатных места в рамках приоритетного мероприятия "Увеличение количества штатных мест в канцелярии президента государства и зарплат работников".

Как пояснил Тейкманис, дополнительно требуются штатные места в медиацентре, и одновременно несколько штатных мест ликвидированы. Что касается новых штатных мест, то они предназначены для советников президента.

Планируется, что советники будут работать на полную ставку.

Отвечая на вопрос, зачем главе государства нужны дополнительные советники, Тейкманис сказал, что это связано с расширением круга деятельности президента.