Депутата Сейма обвинили в драке за передел недвижимости

Конфликт по поводу права на использование земли на Кипсале между компанией и организацией яхтсменов перерос в физическое насилие и был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Депутат Валайнис указывает, что он оказался там мимоходом.

Saimnieks serviss отмечает, что причину спора - гектар большой площади у Даугавы - они сами за свой счёт заасфальтировали и осветили. Однако из-за неопределенности в отношении правового статуса земли Valsts nekustamie īpašumi предоставили территорию в распоряжение Latvian Sailing Team.

"На наш взгляд, нас хотят выгнать с территории. Отнять недвижимость. Это нам нужно разрешить за три месяца, мы подали иск в суд", - рассказал представитель предприятия Ингус Гринфогел.

Суд дело ещё не рассмотрел, но оппоненты прибегли к силовым методам. Saimnieks servis распространил видео, на котором видно, как группа лиц окружает представителя компании, толкает машины и контейнеры, и, в конце концов, начинает драку. Среди этих лиц и депутат Сейма Виктор Валайнис.

На видео также и его коллеги. На своей странице в Twitter видео опубликовал Артус Кайминьш и депутаты "Новой консервативной партии". Валайнис отмечает, что не является участником конфликта и попал на видео случайно, проходя мимо. Валайнис пояснил, что был на территории, чтобы помочь вывести лодку:

"Я отрицаю каждое его слово. Я задержался на этой территории максимум на полминуты. Увидев, что происходит дальше, я не участвовал ни в каком конфликте. Полный абсурд!".

Представитель Latvian Sailing Team Андрей Булс отказался журналистам комментировать ситуацию. Он подчеркнул, что мнение будет тщательно согласовано с юристами и выражено в другой раз.

Согласно словам Булса, видео было сфабриковано. В свою очередь о предприятии, с которым случился конфликт, яхтсмены написали 16 заявлений в полицию. Они предъявили Saimnieks Serviss обвинение в 11 годах незаконной коммерческой деятельности.

О последнем конфликте, в котором фигурирует также имя депутата, проинформирована полиция. Расследование выяснит, кто в ситуации жертва.