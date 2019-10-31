В Риге прошёл первый тематический малышник-маскарад. Смотрите, как здорово!

На празднике собрались родители со своими малышами от 3 до 5 лет. Большинство детей были на празднике в маскарадных костюмах, участвуя со своими мамами и папами в самых различных конкурсах и тематических забавах вместе с героями мультфильмов.

Хэллоуин малышник прошёл в Риге впервые. Для некоторых детишек он стал первым "выходом в свет", а также первым опытом участия в тематическом утреннике, ведь на Хэллоуин-вечеринки обычно приглашают детей постарше.

"Мы убедились, что праздновать Хэллоуин - это не обязательно пугать окружающих страшными масками и надевать костюмы монстров. Это просто весёлый день, проведённый в кругу друзей, который можно праздновать в любом возрасте", - рассказала владелец агентства праздников bigparty.lv Анастасия Курилович.

ФОТО: Пресс-фото

Как сообщили в агентстве, идею проводить подобные тематические утренники поддержали как родители малышей, так и сами организаторы.

"Мы вновь встретимся на рождественских праздниках, на которые мы приглашаем малышей от 1 годика", - сказала Анастасия.