В Эстонии Харьюский уездный суд в пятницу, 1 ноября, признал виновным отца семейства, из-за неумелых действий которого в его доме произошла утечка угарного газа и погибли трое его детей. Вместе с тем, суд освободил мужчину от наказания.

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы, но при этом освободил его от реального наказания, поскольку в результате совершенного им преступного деяния мужчина и сам тяжело пострадал.

Суд приговорил мужчину, потерявшего своих детей, к оплате процессуальных расходов на сумму более 7000 евро.

"В пятницу суд утвердил соглашение, заключенное прокуратурой, обвиняемым и его защитником по газовой трагедии в Кукумяэ, в которой погибли трое маленьких детей. Прокуратура выдвинула обвинение отцу детей, по вине которого произошла трагедии — он демонтировал трубу использовавшегося для отопления дома газового котла, из-за чего образующиеся при горении газы не выводились из помещения, а скапливались у стен внутри жилых помещений, что и привело к трагедии", - сказала старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд.

Сильд отметила, что хотя все собранные улики указывают на то, что есть основания считать отца виновным в причинении смерти детям по неосторожности, по сути договоренности отец от наказания освобожден.

"Это значит, что он осужден, однако учитывая последствия, причиненные его поступком и то, что он по неосмотрительности потерял трех детей, он тем самым уже получил самое тяжелое наказание.

В этой ситуации прокуратура считает бесчеловечным требовать для отца дополнительного наказания, и несмотря на обвинительный вердикт, отца следует освободить от наказания",- пояснила Сильд.