Римшевич перед судом отрицает все обвинения

"Я очень рад, что сегодня наконец начнется этот суд. Важно, чтобы он был скорым и справедливым. И излишне повторять, что я, конечно, отрицаю все обвинения, которые мне выдвинуты", - заявил перед заседанием суда Римшевич.

Как сообщалось, сегодня суд Рижского района в Юрмале начинает рассмотрение дела, в рамках которого в коррупции обвиняются Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс.

Ранее судья суда Рижского района Инесе Битениеце, которой было поручено рассмотрение дела, подала министру юстиции Янису Бордансу заявление об увольнении по собственному желанию. Дело будет рассматривать судья Гундега Лапиня единолично, однако в случае необходимости будет привлечена резервная судья Байба Якобсоне.

На сегодняшнем заседании вместе с прокурором и адвокатами будут назначены даты следующих судебных заседаний.

Как сообщалось, дело первоначально было направлено суду Видземского предместья Риги, потому что, по мнению прокуратуры, преступление было совершено в Риге. Однако суд Видземского предместья перенаправил дело в Юрмалу, потому что последнее правонарушение, фигурирующее в деле, было совершено здесь.

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска ранее сообщила, что Римшевич обвиняется в двух преступлениях - прием взятки в виде поездки на отдых и денежная взятка. Также ему предъявлено обвинение в легализации преступно нажитых финансовых средств.