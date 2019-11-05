Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Сложно кончить в презерватив? Есть варианты, а для смелых - секрет тайских девушек
Алекс Мэй - гендерный психолог и сексолог из Нидерландов, мировой эксперт по отношениям полов, love-коуч - в очередном выпуске своей программы "Стыдно спросить" ответил на вопрос, с которым к нему обратился мужчина: "Что делать тем, кому сложно кончить в перезерватив?".
"Для этого есть три возможных решения. Надеюсь вам поможет либо одно, либо два, а кто знает - может, и все три. Первое - это когда на финишной прямой вы достаете (свой половой орган), и
женщина своими умелыми ручками, либо ротиком, либо комбинацией из оральных ласк и мануальных помогает вам завершить процесс.
Второе - это сверхтонкие презервативы, о которых, к огромному сожалению, многие не знают. И это целая индустрия, которая развивается и становится с каждым годом "все более и более тонкой". Если вы спросите меня, что бы я порекомендовал, то - ни в коем случае это не реклама! - просто по опыту и по отзывам: это две марки - Sagami и Okamoto", - поделился своим мнением Алекс Мэй, добавив, что эти презервативы дороже обычных, но зато они очень качественные.
И третье, по словам эксперта, -
это для смелых! Для тех, кто отважен, кто любит приключения и кого не смущают какие-то "экстремальные" вещи. Речь идет об анальных пробках
"по примеру девушек в Таиланде, которые для того, чтобы их влагалище ощущалось мужчиной более тугим, облегало бы сильнее, чтобы у партнера были более приятные ощущения и чтобы он быстрее эякулировал, вставляют себе их перед сексом и таким образом помогают мужчине так или иначе кончить быстрее".