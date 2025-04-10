В Риге выступит группа ДДТ

Русский рок, рожденный при жесткой советской цензуре и выживший в переломное время перестройки, невозможно представить без группы ДДТ.

Она занимает особую нишу в российской музыке, а песни Юрия Шевчука становятся летописью новейшей истории России. Музыкальный язык группы эволюционировал от ритм-энд-блюза до джаза, фольклора и инди-музыки, затрагивая острые социальные проблемы через философские тексты.

За свою долгую карьеру ДДТ выпустили множество альбомов и провели гастроли с концептуальными программами, используя современные мультимедийные технологии. Группа известна оригинальными видеоработами и часто звучит в кинофильмах. Юрий Шевчук также выпустил два поэтических сборника и активно занимается благотворительностью.

В песнях Шевчука каждый, вне зависимости от места проживания, находит правду, любовь и надежду, что объясняет феноменальную популярность группы на протяжении десятилетий.

Напомним, 67-летний Шевчук покинул Россию. В этом году во время концерта в Берлине лидер ДДТ обвинил россиян в "раболепии" и выразил надежду на скорое избавление от этого недуга.

По словам артиста, каждый воспринимает слово "Родина" по-своему. Он отметил, что для него Родина - это не власть.

В завершение своего выступления Шевчук добавил, что группа ДДТ старается заслужить звание человека. Его монолог вызвал аплодисменты слушателей.

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