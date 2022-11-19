Известный в Латвии консультант по отношениям и секс-коуч Иева Симане тоже когда-то была активным пользователем Tinder, где как встречала интересных собеседников - потенциальных партнеров, так и пережила моменты "земля, разверзнись". Поэтому мне показалось особенно интересным поговорить именно с Иевой, чтобы она как женщина и как эксперт в области отношений могла поделиться своим опытом и выводами. Думаю, это будет хороший путеводитель для всех, кто еще не раскусил золотой алгоритм Tinder.
Для абонентов
Путеводитель для всех, кто до сих пор не раскусил золотой алгоритм Tinder
Мой опыт был как по горкам, пока я не поняла, где собака зарыта. Когда я начала пользоваться Tinder, я только недавно развелась с мужем и у меня была уверенность, что теперь я найду своего суженого. Настоящего и единственного.
Ну это, во-первых, bullshit. Излишне говорить, что у меня там ничего особо не получилось...