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Путеводитель для всех, кто до сих пор не раскусил золотой алгоритм Tinder

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Известный в Латвии консультант по отношениям и секс-коуч Иева Симане тоже когда-то была активным пользователем Tinder, где как встречала интересных собеседников - потенциальных партнеров, так и пережила моменты "земля, разверзнись". Поэтому мне показалось особенно интересным поговорить именно с Иевой, чтобы она как женщина и как эксперт в области отношений могла поделиться своим опытом и выводами. Думаю, это будет хороший путеводитель для всех, кто еще не раскусил золотой алгоритм Tinder.

Мой опыт был как по горкам, пока я не поняла, где собака зарыта. Когда я начала пользоваться Tinder, я только недавно развелась с мужем и у меня была уверенность, что теперь я найду своего суженого. Настоящего и единственного.

Ну это, во-первых, bullshit. Излишне говорить, что у меня там ничего особо не получилось...

* слово "bullshit" словари предлагают перевести как "фигня, ерунда").

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