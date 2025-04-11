Марию Наумову муж присмотрел в казино

Оказывается, этим летом они отпразднуют 20-ю годовщину свадьбы. Но, оглядываясь назад на их знакомство, Мария говорит: "Тогда в казино был закрытый вечер, на котором бизнес-леди демонстрировала свои наряды".

Райтис также был приглашен, и он весь вечер не мог оторвать глаз от Марии.

"Он был по-настоящему романтичным, - говорит Мария, добавляя со смехом: Но смотрел неприлично".

Тем временем Райтис, улыбаясь, рассказывает, что всего через десять дней он сделал Марии предложение и она сказала "Да!".

Напомним, что популярная певица Мария Наумова вышла замуж за своего нынешнего супруга Райтиса Буллитиса в 2006 году - через год после их знакомства. Как сказала сама Мария, она так быстро согласилась выйти замуж за Райтиса, потому что у нее было ощущение, будто она встретила человека, которого знала уже давно.

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