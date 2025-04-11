Стала известна официальная причина смерти Вэла Килмера

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По данным таблоида TMZ, получено официальное свидетельство о смерти актера, в котором указано, что непосредственной причиной смерти является пневмония.

Килмер на протяжении многих лет боролся с серьезными проблемами со здоровьем - после борьбы с раком горла в 2015 году он частично потерял голос. До его последней роли в фильме Top Gun: Maverick, который вышел в 2022 году, для восстановления его голоса приходилось использовать искусственный интеллект.

TMZ также сообщает, что в последние годы здоровье Килмера ухудшалось - последние месяцы своей жизни он провел в постели.

Вэл Килмер был кремирован 7 апреля.

Напомним, в 1981 году Килмер начал работать в театре. Его первой ролью в кино в 1984 году стала комедия "Совершенно секретно!". В 1986-м он исполнил одну из главных ролей в боевике Top Gun ("Лучший стрелок"), который принес актеру мировую известность. В 2022 году Килмер снялся в продолжении Top Gun: Maverick.

"Бэтмен навсегда" - это один из самых известных фильмов Килмера. Культовой стала и его роль вокалиста The Doors Джима Моррисона в одноименном байопике режиссера Оливера Стоуна. Килмер снимался в таких картинах, как "Схватка", "Настоящая любовь", "Тумстоун: Легенда Дикого Запада".



Ранее сообщалось, что Вэл Килмер умер во вторник в Лос-Анджелесе от пневмонии. Ему было 65 лет. Его дочь Мерседес рассказала журналистам, что в 2014 году у ее отца был диагностирован рак гортани, но он излечился. Правда, операция повлияла на его голос.