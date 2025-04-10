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ФОТО Манифест моды и движения Элины Малыгиной

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Toms Norde

Манифест интерактивной выставки/движения Elina Maligina art & fashion exhibition звучит так: мы фильтруем себя, чтобы соответствовать, но самый радикальный поступок - это просто быть настоящим.

Выставка предоставила зрителям возможность с помощью специальных "стикеров" наклеить названия брендов на одежду или аксессуары или просто украсить себя специальным черным "стикером", напоминающим черную липкую ленту. Наклейки служили символом, позволяющим хотя бы на один вечер не превращаться в "рекламные столбы".

Специальная антибрендовая одежда NOME - это одежда без диктата, которая позволяет быть самим собой. Гости могли увидеть футболки и рубашки в специальном модном перформансе.

Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde
Фото статьи
Фото: Toms Norde

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