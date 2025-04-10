На балконе на улице Элизабетес появилась скульптура, кричащая Labrīt

У 122-летнего свидетеля истории Риги - здания в стиле модерн на улице Элизабетес, 10B, построенного по проекту Михаила Эйзенштейна, - новый жилец. На балкон легендарного здания вышел экспрессивный мужчина, который криком Labrīt приветствует как рижан, так и многочисленных гостей города.

Отвечая на призыв жителей этого дома, Айгар Бикше создал скульптуру из литой нержавеющей стали с полированной поверхностью, в которой отражается все вокруг. Это образ молодого и вечного рижанина.

При создании скульптуры художник использовал визуальные отсылки к портрету Сергея Эйзенштейна, знаменитого кинорежиссера и сына архитектора здания.

Таким образом, работа создает культурно-исторический пласт, в котором встречаются архитектура, киноискусство и современная скульптура. Скульптура Labrīt будет приветствовать и обращаться к каждому, кто посмотрит на здание по адресу ул. Элизабетес, 10B.