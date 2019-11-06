Киану Ривз впервые вышел в свет с возлюбленной, внешность которой многих смутила
На днях в Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер LACMA Art + Film Gala, на котором собралось множество звезд. Однако особое внимание было приковано к 55-летнему актеру Киану Ривзу, который впервые за много лет появился на ковровой дорожке не один и не в компании своей сестры, а с возлюбленной - 46-летней художницей Александрой Грант.
Как сообщает издание Daily Mail, Ривз и Грант знакомы уже давно. Их связывали дружеские и деловые отношения (Александра создавала иллюстрации для книг Киану), но, похоже, они переросли в романтические, о чем свидетельствуют фото, на которых они держатся за руки и выглядят абсолютно счастливыми.
Правда, многих фанатов несколько смутила внешность Грант - по их мнению, она выглядит старше Ривза, хотя на самом деле почти на 10 лет моложе его.
Однако самые преданные поклонники актера искренне порадовались тому, что их любимец появился на публике не в обществе голливудской старлетки, а выбрал в качестве спутницы зрелую женщину, которая не переживает из-за возрастных изменений.
Напомним, ранее Киану Ривзу приписывали романы с Сандрой Баллок и Амандой де Кадене. Его девушка Дженнифер Сайм потеряла ребенка за неделю до родов, а через два года погибла в автокатастрофе, после чего актер долгое время появлялся на публике в одиночестве и редко улыбался.
Поклонники надеются, что теперь будут чаще видеть Киану радостным!