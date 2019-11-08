Убийство несовершеннолетней в порыве ревности: женщина получила срок спустя 18 лет

8 ноября 2019 года Резекненский суд приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет женщину, которая 18 лет назад убила свою знакомую, зарезав её ножом. Об этом сообщает представитель Госполиции Лаура Маевска.
Согласно обвинению, ночь 24 июня 2001 года, незадолго после празднования Лиго и совместного распития алкоголя во дворе частного дома в Резекненском крае некая женщина в приступе ревности схватила нож и ударила им несовершеннолетнюю девушку прямо в грудную клетку.
В результате пострадавшей были нанесены ранения, не совместимые с жизнью - девушка умерла на месте происшествия. В свою очередь, злоумышленница демонстративно обвиняла в совершении этого преступления другое лицо, которое ранее было с ними вместе.
Женщина была признана виновной в совершении преступления. Она приговорена к 7 годам лишения свободы с дальнейшим полицейским надзором на два года.