Убийство несовершеннолетней в порыве ревности: женщина получила срок спустя 18 лет

Согласно обвинению, ночь 24 июня 2001 года, незадолго после празднования Лиго и совместного распития алкоголя во дворе частного дома в Резекненском крае некая женщина в приступе ревности схватила нож и ударила им несовершеннолетнюю девушку прямо в грудную клетку.

В результате пострадавшей были нанесены ранения, не совместимые с жизнью - девушка умерла на месте происшествия. В свою очередь, злоумышленница демонстративно обвиняла в совершении этого преступления другое лицо, которое ранее было с ними вместе.