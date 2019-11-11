Идеи к столу на День Лачплесиса

Ржаной хлеб невероятно полезен. В нем не только мало калорий, но большее количество витаминов и незаменимых аминокислот. Примечательно, что приготовление черного хлеба менее губительно для этих полезных веществ. Он не просто сохраняет свои полезные свойства, в нем содержится больше твердых неперевариваемых волокон. Русский TVNET предлагает несколько рецептов ко Дню Лачплесиса!