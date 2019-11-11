Идеи к столу на День Лачплесиса

Ржаной хлеб невероятно полезен. В нем не только мало калорий, но большее количество витаминов и незаменимых аминокислот. Примечательно, что приготовление черного хлеба менее губительно для этих полезных веществ. Он не просто сохраняет свои полезные свойства, в нем содержится больше твердых неперевариваемых волокон. Русский TVNET предлагает несколько рецептов ко Дню Лачплесиса!
"Медвежий" хлебный суп со сливками
(время приготовления - 30 минут)
Состав: 500 г ржаного хлеба, 1,5 л воды, 150 грамм сахара, 100 г сухофруктов (изюм, абрикосы, яблоки, сливы), 120 г крема, корица.
- Ржаной хлеб (можно засушить в духовке) нарезать ломтиками, залить кипятком и хранить в закрытой посуде около 30 минут.
- Затем хлеб намочить и протереть через сито, вылить в кастрюлю, добавить сахар, сухофрукты, корицу и варить до тех пор, пока фрукты не станут мягкими.
- Подавать охлажденным со взбитыми сливками.
Приятного аппетита!
Торт из ржаного хлеба с какао
(время приготовления - 120 минут)
Состав: 6 яиц, 1,5 чашки сахара, 1/2 тертого ржаного хлеба, 1 ст. л. к. картофельного крахмала. Крем: 3/4 чашки сахара, 1,5 стакана молока, 1 яйцо, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. какао-порошка (если вы хотите горькой массы, вы можете положить 3 ложки), 200 г 80% сливочного масла (без соли). Украшение: клюква или другие кислые ягоды и фрукты, орешки.
- Для основы необходимо 6 яичных желтков. Желтки смешать с сахаром и взбивать до тех пор, пока масса не станет белой (взбивать в одном направлении). К полученной массе добавьте черный хлеб и картофельный крахмал.
- Слегка взбейте оставшиеся яичные белки.
- Выпекать в форме с мукой, разделив тесто на 2-3 части (в зависимости от размера сковороды и желаемой толщины слоя коржей). При температуре в 200 градусов в течение ~ 14 - 17 минут.
- Приготовление крема: 3/4 стакана сахара смешать с мукой, яйцом, молоком и нагреть на водяной бане, пока масса не загустеет.
- Добавьте какао и масло в охлажденную массу. Перемешайте.
- Когда все будет готово, намажьте коржи между и по краям. Можно украсить клюквой, фруктами или орехами.
Приятного аппетита!
Слоеный ржаной хлеб со взбитыми сливками и джемом
(время приготовления - 20 минут)
Состав: 2 ломтика ржаного хлеба, 100 г крема, 1 ч. л. ванильный сахар, 4 ст. л. к. джем (по желанию), ягоды (по желанию).
- Необходимо натереть хлеб и перемешать со взбитыми сливками с ванильным сахаром.
- Хлеб, джем, ягоды натереть на терке и добавить вместе со взбитыми в десертный бокал или стакан. Укладывать слоями.
- Украсить ягодами.
Приятного аппетита!