Пн, 11.11.2019
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С должности уходит многолетний директор финансового департамента Рижской думы

Илга Тикнусе

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

​Многолетний директор финансового департамента Рижской думы Илга Тикнусе решила оставить свою должность, свидетельствует повестка заседания комитета Рижской думы по финансовым и административным делам, которое состоится 13 ноября.

Тикнусе хочет расторгнуть трудовые отношения по собственному желанию. 21 ноября будет ее последним рабочим днем.

Тикнусе руководила финансовым департаментом с 2008 года.

В настоящее время исполняющим обязанности директора является заместитель Тикнусе, руководитель бюджетного управления финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

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