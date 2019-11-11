С должности уходит многолетний директор финансового департамента Рижской думы

Многолетний директор финансового департамента Рижской думы Илга Тикнусе решила оставить свою должность, свидетельствует повестка заседания комитета Рижской думы по финансовым и административным делам, которое состоится 13 ноября.
Тикнусе хочет расторгнуть трудовые отношения по собственному желанию. 21 ноября будет ее последним рабочим днем.
Тикнусе руководила финансовым департаментом с 2008 года.
В настоящее время исполняющим обязанности директора является заместитель Тикнусе, руководитель бюджетного управления финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.