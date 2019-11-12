Десять привычек, которые вредят вашему сердцу

Еда. Иллюстративное фото. ФОТО: Cseh Ioan / PantherMedia / Cseh Ioan

6. Лишний вес.

Уже сама фраза указывает на то, что нет нужды сохранять то, что лишнее. Не уделяя внимание и игнорируя проблему лишнего веса, вероятность "заработать" болезни сердца критически возрастает и, к сожалению, следует признать, что у большей части людей с лишним весом уже превышен уровень холестерина и сахара в крови. Более активный образ жизни и продуманное питание может существенно улучшить качество жизни, ведь отдышка при ходьбе по лестнице и при наклоне, чтобы застегнуть обувь, больше не будет проблемой.

7. "Я не вхожу в группу риска!"

Автоматическое принятие того факта, что Вы не находитесь в группе риска, не означает, что с Вами также "автоматически" все в порядке. Не всегда возраст и лишний вес являются единственными показателями, указывающими, что у человека могут быть проблемы с сердцем или сосудами. Курение, монотонный образ жизни и частая выпивка – это причины, из-за которых у многих людей увеличивается риск заболеть болезнями сердечно-сосудистой системы. Проходите регулярные осмотры и не забывайте посещать врача!

8. Курение или жизнь с курильщиком.

Конечно, Вы это слышали уже миллион раз – "не курите". Однако, это нужно повторить, поскольку курение – это настоящая катастрофа для Вашего сердца. Курение способствует образованию тромбов, которые могут заблокировать приток крови к сердцу, а также стимулировать закупорку артерий. Кардиолог др. Роберт Федерс категоричен: "Курение – это бомба с часовым механизмом, влияющая также на окружающих Вас людей. Большая часть тех, кто живет вместе с курильщиком, ежегодно умирает от болезней сердца, вызванных сигаретным дымом".

Фото иллюстративное ФОТО: Ieva Čīka/LETA

9. Несерьезное отношение к медикаментам.

Будем честны перед собой: в приеме таблеток нет ничего приятного. У них могут быть побочные эффекты, а порой об их приеме легко забыть, особенно, если уже чувствуешь себя хорошо. Но если Вам выписали лекарства, которые нужно пить каждый день или в течение определенного времени, например, антибиотики, следуйте инструкциям врача и не прерывайте их прием, поскольку самовольный прием или отказ от медикаментов и безалаберное к ним отношение может существенно сказаться на работе сердца.

Лекарство. Фото иллюстративное. ФОТО: Artinun Prekmoung/PantherMedia / Artinun Prekmoung

10. Игнорирование симптомов.

Если когда-то Вы могли без проблем подняться на третий этаж, а сейчас вдруг Вам не хватает воздуха или Вы почувствовали давление в груди, пришло время позвонить своему врачу. Никогда не думайте, что это только потому, что Вы в недостаточно хорошей физической форме. Время – это не только деньги, но и здоровье: чем быстрее Вы начнете неприятное лечение, тем меньше вероятность, что повредится сердечная мышца. Лучше прийти к врачу лишь с сомнением, а не с сердечным приступом.

Статья подготовлена Dr. Federa Vācijas – Latvijas Kardioloģijas Privātprakse.