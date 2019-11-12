Десять привычек, которые вредят вашему сердцу

Каждый из нас хочет жить полноценной жизнью, наполненной увлекательными и душевными событиями. Однако болезни сердечно-сосудистой системы – одни из наиболее серьезных проблем со здоровьем, и не секрет, что они являются одними из наиболее частых причин госпитализации, а также смерти в Латвии.
"Далеко не каждый хотел бы стать частью этой печальной статистики, поэтому важно придерживаться таких привычек, которые позволят жить яркой жизнью и не волноваться о риске пополнить ряды страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - рассказывает Роберт Федерс, кардиолог с многолетним опытом работы в клиниках Германии, в том числе в легендарной университетской больнице Шарите, добавляя, что есть 10 наиболее распространенных привычек, вредящих здоровью сердца.
1. Вы не знаете свои цифры.
Знаете ли Вы, какой у Вас уровень холестерина и сахара в крови, а также какое у Вас давление? За здоровьем сердца и сосудов можно следить в первую очередь посредством этих показателей, позволяющих понять, что вообще происходит. Они могут быть повышены, а человек об этом даже не знает. Проверки этих показателей можно пройти в целом ряде аптек, а также в специальных лабораториях – результаты помогут понять, все ли в порядке или пора искать врача.
2. Многочасовое сидение перед телевизором.
Сериалы, фильмы, передачи и мир Netflix. Немного расслабиться и провести время в компании новых или уже любимых героев фильмов – это прекрасно, но постоянно вести малоподвижную жизнь перед экраном телевизора не стоит. Недостаток движения может сказаться на уровне жиров и сахара в крови, поэтому не забывайте время от времени активно двигаться и уменьшите количество времени, проведенного перед экраном.
3. Игнорирование душевных проблем.
Тревога, выгорание, подавленность и депрессия – вестники 21 века. Забыв или игнорируя свое душевное здоровье, может возрасти риск возникновения сердечных болезней. Если Вас долгое время мучает чувство подавленности и плохое настроение, ищите помощи и совета у своих близких или лечащего врача.
4. Еще один коктейль.
"Еще только один коктейль – и домой!" - эту фразу хотя бы раз произносил каждый из нас. Если такое бывает редко, то скорее всего мы будем помнить об этой фразе в связи с тяжелым утром и у нас будет очень небольшое стремление повторить ее еще раз в ближайшее время. Однако, если каждая вечеринка, которую Вы посещаете, заканчивается этой репликой, пришло время серьезно подумать о своем здоровье. Слишком необдуманное использование алкоголя может повысить уровень жиров в крови и давление.
5. Непродуманное питание.
"Хорошо чувствовать себя и хорошо выглядеть – это прекрасно, однако не всегда правильный ответ кроется в том, чтобы есть на завтрак овсяные хлопья, заваренные кипятком, а на обед – рис и курицу без специй, приготовленную на пару", - подчеркивает специалист по питанию Линда Федера. Нет причин делать свое меню скучным. Разрабатывая план питания у специалиста, его можно составить из вкусных и полезных блюд, которые не только улучшат здоровье сердца, но и, благодаря полезным жирам, клетчатке и питательным веществам, уменьшат или поддержат вес в желаемых пределах.
6. Лишний вес.
Уже сама фраза указывает на то, что нет нужды сохранять то, что лишнее. Не уделяя внимание и игнорируя проблему лишнего веса, вероятность "заработать" болезни сердца критически возрастает и, к сожалению, следует признать, что у большей части людей с лишним весом уже превышен уровень холестерина и сахара в крови. Более активный образ жизни и продуманное питание может существенно улучшить качество жизни, ведь отдышка при ходьбе по лестнице и при наклоне, чтобы застегнуть обувь, больше не будет проблемой.
7. "Я не вхожу в группу риска!"
Автоматическое принятие того факта, что Вы не находитесь в группе риска, не означает, что с Вами также "автоматически" все в порядке. Не всегда возраст и лишний вес являются единственными показателями, указывающими, что у человека могут быть проблемы с сердцем или сосудами. Курение, монотонный образ жизни и частая выпивка – это причины, из-за которых у многих людей увеличивается риск заболеть болезнями сердечно-сосудистой системы. Проходите регулярные осмотры и не забывайте посещать врача!
8. Курение или жизнь с курильщиком.
Конечно, Вы это слышали уже миллион раз – "не курите". Однако, это нужно повторить, поскольку курение – это настоящая катастрофа для Вашего сердца. Курение способствует образованию тромбов, которые могут заблокировать приток крови к сердцу, а также стимулировать закупорку артерий. Кардиолог др. Роберт Федерс категоричен: "Курение – это бомба с часовым механизмом, влияющая также на окружающих Вас людей. Большая часть тех, кто живет вместе с курильщиком, ежегодно умирает от болезней сердца, вызванных сигаретным дымом".
9. Несерьезное отношение к медикаментам.
Будем честны перед собой: в приеме таблеток нет ничего приятного. У них могут быть побочные эффекты, а порой об их приеме легко забыть, особенно, если уже чувствуешь себя хорошо. Но если Вам выписали лекарства, которые нужно пить каждый день или в течение определенного времени, например, антибиотики, следуйте инструкциям врача и не прерывайте их прием, поскольку самовольный прием или отказ от медикаментов и безалаберное к ним отношение может существенно сказаться на работе сердца.
10. Игнорирование симптомов.
Если когда-то Вы могли без проблем подняться на третий этаж, а сейчас вдруг Вам не хватает воздуха или Вы почувствовали давление в груди, пришло время позвонить своему врачу. Никогда не думайте, что это только потому, что Вы в недостаточно хорошей физической форме. Время – это не только деньги, но и здоровье: чем быстрее Вы начнете неприятное лечение, тем меньше вероятность, что повредится сердечная мышца. Лучше прийти к врачу лишь с сомнением, а не с сердечным приступом.
Статья подготовлена Dr. Federa Vācijas – Latvijas Kardioloģijas Privātprakse.
Доктор Роберт Федерс имеет богатый профессиональный опыт в Германии, где проявил себя как знающий и сильный кардиолог. Врач изучал медицину в Рижском университете имени Паула Страдиня, а также в Германии, в Университете Шарите (нем. Charité Universitätsmedizin Berlin). Именно в Германии он полностью прошел резидентуру в сфере кардиологии и интернальной медицины. Работая в клинике Университета Шарите, Deutsches Herzzentrum Berlin и клинике Вивантес в Берлине, получил опыт лечения очень тяжелых случаев заболевания.