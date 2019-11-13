"Совершить преступление против народа под покровом ночи": Гобземс о заседании по бюджету

Некоторые депутаты заявили агентству LETA, что заседание не закончится раньше 22 часов, а другие политики высказали предположения о том, что заседание может затянуться за полночь.

Отметим, что большинство депутатов Сейма в среду вечером отклонило предложение депутатов оппозиции о перерыве в заседании по рассмотрению бюджета следующего года до 9 часов утра четверга.

Депутат Ивар Зариньш ("Согласие") пояснил, что "если Латвия как правовое и демократическое государство не является фикцией, где Сейм используется только в качестве машины для голосования, то нормальным было бы возобновить работу утром".

"Если мы этого не сделаем, то слухи о том, что коалиция хочет провернуть свои темные делишки под покровом ночи, правдивы.

Расчет состоит в том, что оппозиция устает, а большая часть населения будет спать сладким сном", - сказал политик.

За предложение депутатов оппозиции проголосовали 32 депутата, а против - 56.

Менее чем через десять минут другая группа депутатов от оппозиции выступила с аналогичным предложением о перерыве в заседании. На этот раз заданное предложение проголосовало 33 депутата, а против - 57.

Оппозиция инициировала также третье голосование по поводу перерыва в заседании до утра, которое закончилось 30 голосами "за" и 56 голосами "против".

Гобземс предположил, что нежелание коалиции объявить о перерыве в заседании до завтрашнего утра связано с тем, что депутаты хотят принять поправки к закону о финансировании партий под покровом ночи.

"Обычно преступления происходят под покровом ночи, так произойдет и с финансированием партий.

Мы приближаемся к моменту совершения преступления. Сегодня ночью мы увидим, как коалиция совершает преступление против народа Латвии", - прогнозировал политик.

Из 28 законопроектов, включенных в бюджетный пакет, более чем за десять часов депутаты рассмотрели только 9, а законопроекты, к которым было подано больше всего предложений, еще не были рассмотрены.

Депутаты оппозиции активно используют возможность обсуждать почти каждое из предложений, поданных к законопроектам. Представители коалиции с трибуны сегодня выступали гораздо меньше.

Ранее сообщалось, что государственный бюджет 2020 года будет принят на заседаниях 13 и 14 ноября.

Отметим, что в социальных сетях бурно обсуждают, что прямая трансляция из Сейма этим вечером лучше просмотра комедии и театрального представления.