"Совершить преступление против народа под покровом ночи": Гобземс о заседании по бюджету

Сейм начал рассмотрение бюджетного пакета в среду, 13 ноября, в 9 часов утра. К позднему вечеру среды заседание все еще продолжалось, к тому же - прозвучали различные версии того, во сколько оно может закончиться, сообщает LETA.
Некоторые депутаты заявили агентству LETA, что заседание не закончится раньше 22 часов, а другие политики высказали предположения о том, что заседание может затянуться за полночь.
Отметим, что большинство депутатов Сейма в среду вечером отклонило предложение депутатов оппозиции о перерыве в заседании по рассмотрению бюджета следующего года до 9 часов утра четверга.
Депутат Ивар Зариньш ("Согласие") пояснил, что "если Латвия как правовое и демократическое государство не является фикцией, где Сейм используется только в качестве машины для голосования, то нормальным было бы возобновить работу утром".
"Если мы этого не сделаем, то слухи о том, что коалиция хочет провернуть свои темные делишки под покровом ночи, правдивы.
Расчет состоит в том, что оппозиция устает, а большая часть населения будет спать сладким сном", - сказал политик.
За предложение депутатов оппозиции проголосовали 32 депутата, а против - 56.
Менее чем через десять минут другая группа депутатов от оппозиции выступила с аналогичным предложением о перерыве в заседании. На этот раз заданное предложение проголосовало 33 депутата, а против - 57.
Оппозиция инициировала также третье голосование по поводу перерыва в заседании до утра, которое закончилось 30 голосами "за" и 56 голосами "против".
Гобземс предположил, что нежелание коалиции объявить о перерыве в заседании до завтрашнего утра связано с тем, что депутаты хотят принять поправки к закону о финансировании партий под покровом ночи.
"Обычно преступления происходят под покровом ночи, так произойдет и с финансированием партий.
Мы приближаемся к моменту совершения преступления. Сегодня ночью мы увидим, как коалиция совершает преступление против народа Латвии", - прогнозировал политик.
Из 28 законопроектов, включенных в бюджетный пакет, более чем за десять часов депутаты рассмотрели только 9, а законопроекты, к которым было подано больше всего предложений, еще не были рассмотрены.
Депутаты оппозиции активно используют возможность обсуждать почти каждое из предложений, поданных к законопроектам. Представители коалиции с трибуны сегодня выступали гораздо меньше.
Ранее сообщалось, что государственный бюджет 2020 года будет принят на заседаниях 13 и 14 ноября.
Отметим, что в социальных сетях бурно обсуждают, что прямая трансляция из Сейма этим вечером лучше просмотра комедии и театрального представления.
Gribat uzlabot sev garstāvokli? Ieslēdzat Saeimas debates par jauno budžetu. Komēdija neskaitāmos cēlienos. Katrs nākamais runātājs labāks par iepriekšējo.— Dāvis M. Daugavietis (@DD4_) November 13, 2019