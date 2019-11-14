"Мое любимое": Гарик Мартиросян нашел в Риге то, чего не нашел нигде

Российский шоумен, комик и телеведущий Гарик Харламов стал гостем канала Карена Адамяна "Макарена". В новом выпуске артист признался, что только в Латвии производят его любое пиво.
Гарик Мартиросян настоящий ценитель алкогольных напитков. Он объяснил, что неоднократно бывал в различных винных турах. Но есть еще один напиток, который шоумен распробовал и полюбил в Латвии.
"После концерта в Риге, я выпил пива. Есть латвийское пиво - Valmiermuiža. Это мое любимое пиво! Не то, что я увидел и попробовал. Я знаю это пиво", - восторженно воскликнул он.
Артист подчеркнул, что после концерта с удовольствием насладился латвийским напитком.
Напомним, последний раз Гарик Мартиросян приезжал в столицу Латвии со своей новой стендап-программой 23 октября в Арену Рига.