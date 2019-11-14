ЦИК разрешила начать сбор подписей за роспуск Сейма

В четверг, 14 ноября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила зарегистрировать две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма, рассказала представитель ЦИК Лаура Захарова.
Для сбора подписей зарегистрированы инициативы организаций "Власть народу Латвии" и "Centra partija"
Подписаться за проведение референдума люди могут в течение 12 месяцев разными способами - на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.
Сбор подписей начнется 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года. В течение 12 месяцев нужно собрать и подать в ЦИК не менее 154 865 подписей избирателей.
ЦИК констатировала, что в день подачи заявления не действовал срок, в течение которого запрещено инициировать референдум о роспуске Сейма - в течение года после первого заседания или в течение года до окончания срока полномочий парламента.