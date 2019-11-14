ЦИК разрешила начать сбор подписей за роспуск Сейма

Для сбора подписей зарегистрированы инициативы организаций "Власть народу Латвии" и "Centra partija"

Подписаться за проведение референдума люди могут в течение 12 месяцев разными способами - на портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.

Сбор подписей начнется 15 ноября и продлится до 14 ноября 2020 года. В течение 12 месяцев нужно собрать и подать в ЦИК не менее 154 865 подписей избирателей.