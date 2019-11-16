Зеркало души: как цвет глаз влияет на характер человека

Цвет радужной оболочки может сказать многое о новом знакомом, сообщает Пятый канал.
Верите ли Вы в то, что глаза - это зеркало души? Их оттенок — это природная особенность, способная влиять на характер и поведение человека.
Зеленые глаза
Обладатели этого цвета глаз спокойны и надежны. Хотя они и могут показаться жестокими и решительными, но они предпочитают не участвовать в ссорах и недомолвках. Эти люди умеют любить, и чаще всего моногамны.
Серо-зеленые глаза
Это решительные и волевые люди, которые не просто хотят, но и способны достичь любых высот. Энергия, бьющая через край, дает обладателям такого оттенка цвета глаз возможность пройти любые жизненные испытания.
Серые глаза
Сероглазые люди являются настоящими счастливчиками. Смелые, беззаботные, бросаются в самые сумасшедшие приключения, могут взять на себя сложные задачи и всегда выходят победителями. Однако не обошлось и без минусов - они ужасно ревнивы.
Голубые глаза
Самодостаточный, трезвомыслящий, привыкший всегда получать то, чего хочется - таков типичный обладатель этого цвета глаз. От этих людей весьма сложно получить прощения.
Карие глаза
Кареглазые люди имеют бешеный успех среди противоположного пола. Эти люди очень страстны, иногда даже могут переборщить с эмоциональностью. Излишняя вспыльчивость может являться для них настоящей проблемой.