Сб, 16.11.2019
Основная моя идея в том, что человек имеет право позволить себе быть таким, каким хочет. И ему не надо спрашивать разрешения соседей, коллег, мамы и так далее. Это его жизнь. Хочет ли человек сливаться с миром или выделяться - это его выбор. И он имеет право на любой вариант. Лена, очень яркая жительница Юрмалы

Зеркало души: как цвет глаз влияет на характер человека

ФОТО: pixabay.com

Цвет радужной оболочки может сказать многое о новом знакомом, сообщает Пятый канал.

Верите ли Вы в то, что глаза - это зеркало души? Их оттенок — это природная особенность, способная влиять на характер и поведение человека. 

Зеленые глаза

ФОТО: pixabay.com

Обладатели этого цвета глаз спокойны и надежны. Хотя они и могут показаться жестокими и решительными, но они предпочитают не участвовать в ссорах и недомолвках. Эти люди умеют любить, и чаще всего моногамны. 

Серо-зеленые глаза

ФОТО: pixabay.com

Это решительные и волевые люди, которые не просто хотят, но и способны достичь любых высот. Энергия, бьющая через край, дает обладателям такого оттенка цвета глаз возможность пройти любые жизненные испытания.

Серые глаза

ФОТО: pixabay.com

Сероглазые люди являются настоящими счастливчиками. Смелые, беззаботные, бросаются в самые сумасшедшие приключения, могут взять на себя сложные задачи и всегда выходят победителями. Однако не обошлось и без минусов - они ужасно ревнивы.

Голубые глаза

ФОТО: pixabay.com

Самодостаточный, трезвомыслящий, привыкший всегда получать то, чего хочется - таков типичный обладатель этого цвета глаз. От этих людей весьма сложно получить прощения.

Карие глаза

ФОТО: pixabay.com

Кареглазые люди имеют бешеный успех среди противоположного пола. Эти люди очень страстны, иногда даже могут переборщить с эмоциональностью. Излишняя вспыльчивость может являться для них настоящей проблемой.

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