Зеркало души: как цвет глаз влияет на характер человека

Верите ли Вы в то, что глаза - это зеркало души? Их оттенок — это природная особенность, способная влиять на характер и поведение человека.

Зеленые глаза

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Обладатели этого цвета глаз спокойны и надежны. Хотя они и могут показаться жестокими и решительными, но они предпочитают не участвовать в ссорах и недомолвках. Эти люди умеют любить, и чаще всего моногамны.

Серо-зеленые глаза

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Это решительные и волевые люди, которые не просто хотят, но и способны достичь любых высот. Энергия, бьющая через край, дает обладателям такого оттенка цвета глаз возможность пройти любые жизненные испытания.

Серые глаза

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Сероглазые люди являются настоящими счастливчиками. Смелые, беззаботные, бросаются в самые сумасшедшие приключения, могут взять на себя сложные задачи и всегда выходят победителями. Однако не обошлось и без минусов - они ужасно ревнивы.

Голубые глаза

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Самодостаточный, трезвомыслящий, привыкший всегда получать то, чего хочется - таков типичный обладатель этого цвета глаз. От этих людей весьма сложно получить прощения.

Карие глаза

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