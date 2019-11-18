Необычайно вкусные пироги на праздник Латвии

Те, кто очень занят, сможет использовать для приготовления пирожков замороженное слоеное бездрожжевое тесто, однако, на длинных праздничных выходных обязательно стоит испечь сытный пирог из вкусного, самостоятельно приготовленного дрожжевого теста.

Сытный капустный пирог с яйцом

Время приготовления: 2-2,5 часа (включая время для брожения теста)

Ингредиенты

Для дрожжевого теста: 500 г пшеничной муки (200 г высшего сорта, 300 г цельнозерновой), 1 пачка (11 г) прессованных дрожжей, 1 ст.л. сахара, 125 мл молока, 2 ст.л. рапсового масла,25 г расплавленного масла, щепотка соли, 1 взбитое яйцо.

Для начинки: 1 кг нарезанной капусты, 2 больших измельчённых луковицы, 1 ст.л. рапсового масла, 50 г масла, 4 сваренных вкрутую яиц, соль, перец.

Приготовление:

В теплое молоко добавить сахар, смешать и добавить дрожжи. Миску накрыть полотенцем и оставить на 5-10 минут, пока на поверхности молока не появятся пузыри.

Расплавить и немного охладить масло. Добавить масло к дрожжевой смеси, долить масло, добавить соль, постепенно всеять муку и все тщательно размешать.

Смазать маслом большую миску, положить в нее тесто, накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-60 минут. Когда тесто поднимется, достать его из миски и вымешивать до тех пор, пока оно не станет гладким (если нужно, можно добавить еще немного муки). Положить тесто обратно в миску, снова накрыть пленкой и поставить в теплое место на 20-30 минут.

В большой глубокой кастрюле обжарить лук до золотистого цвета. Добавить к луку капусту, масло и жарить еще примерно 10 минут. Добавить соль, накрыть крышкой и томить примерно 20 минут до тех пор, пока капуста не станет мягкой и не карамелизуется (содержащийся в капусте сахар вместе с маслом создает особый, сладковатый вкус).

Капустную начинку немного охладить.

На мелкие кубики нарезать вареные яйца, добавить их к капусте и все смешать, добавить соль и перец.

Нагреть духовку до 170 градусов. Смазать маслом форму для выпечки.

Дрожжевое тесто разделить на две части и раскатать каждую толщиной примерно 5 мм. Одну часть теста положить в посуду, сверху капустную начинку, потом накрыть второй частью теста. Обмазать поверхность взбитым яйцом и поставить в разогретую духовку на 35-40 минут. Подавать теплым.

Приятного аппетита!

Пирог ФОТО: Пресс-фото

Пирожки со свининой и яблоками с петрушкой и шалфеем

Время приготовления: 40-45 минут

Ингредиенты: 500 г слоеного бездрожжевого теста, 1 взбитое яйцо, 2 кислых яблока, 1 луковица, 1 ст.л. рапсового масла, 400 г буженины или постной, вареной свинины, 2 ст.л. измельченной петрушки, 1 ч.л. свежего или высушенного шалфея (можно не добавлять, но он придаст пирожкам интересный аромат), соль, перец.

Приготовление:

Слоеное бездрожжевое тесто положить в холодильник.

Мелко порезать лук, обжарить его на рапсовом масле до золотисто-коричневого цвета.

Порезать яблоки на мелкие кубики, добавить их к луку и обжарить 3-4 минуты. К яблочно-луковой смеси добавить порезанную на кубики свинину, все хорошо перемешать, добавить шалфей, петрушку, соль и перец.

Слоеное тесто разделить пополам и раскатать на прямоугольники толщиной примерно 3мм (выходит примерно два пласта размером 80x25 см). Разделить начинку на две части и разложить на каждой из пластин теста посередине на протяжении всего прямоугольника.

Скатать тесто в рулет, разрезать на небольшие кусочки и разложить на противне, застеленном бумагой для выпекания. Обмазать каждый пирожок взбитым яйцом и готовить в разогретой до 190-200 градусов духовке примерно 20 минут.

Приятного аппетита!